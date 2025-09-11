Петр Фрадков: «Цель – снова провести чемпионат мира по легкой атлетике в России. Хочется, чтобы к этому моменту мы подошли во всеоружии»

Глава ВФЛА заявил, что его целью является проведение чемпионата мира в России.

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков возглавляет Всероссийскую федерации легкой атлетики с ноября 2024 года.

– Есть такая фраза «Россия — спортивная держава». Когда вы ее слышите, чем она у вас отзывается?

– Гордость за нашу страну — великую спортивную державу. Это, конечно, имена наших легенд, наших ветеранов, которых помним мы и помнит весь мир. Очень хочется, чтобы новое поколение перенимало эти лидерские качества, радовало нас рекордами и прославляло страну.

Когда я избирался на пост председателя федерации, сказал, что моя цель – снова провести чемпионат мира по легкой атлетике в России (в последний раз ЧМ проходит в России в 2013 году – Спортс’’). Хочется, чтобы к этому моменту мы подошли во всеоружии со всех точек зрения, – сказал Фрадков.