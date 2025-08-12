Федор Иванов: «Мне с 17 лет постоянно предлагали переехать в США. Мысли такие были, но только на условиях того, что я буду выступать за Россию»

Бегун Федор Иванов рассказал, что ему неоднократно предлагали переехать в США.

Иванову 23 года, он является рекордсменом России в беге на 400 м с барьерами.

«Мне с 17 лет постоянно предлагали переехать в США. Мысли, конечно, такие были, но только на условиях того, что я буду выступать за Россию. То есть я могу там тренироваться, как Даша Клишина, но выступать исключительно за Россию.

Может быть, такой вариант и будет когда-то мне интересен. Но это когда нас вернут на международные старты. Но это повлечет серьезную перестройку всего, и я не уверен, стоит ли сейчас идти на риск. Сейчас я отвожу себе год на восстановление, а потом у меня куча международных стартов должна быть.

Рационально надо рассуждать и принимать в расчет, какое развитие будет происходить здесь. Знаю, что наша федерация очень много планирует делать для того, чтобы мы прогрессировали.

Рекорды пошли одни за одним не просто так, появилась мотивация у спортсменов. Поэтому я считаю, что сейчас уезжать отсюда нерезонно», – сказал Иванов.

