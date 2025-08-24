Финал серии «Королева спорта». Лысенко, Иванов, Конева, Аплачкина, Палкина и Погребняк победили, Никитин уступил бегуну из Эфиопии, Иванюк – 3-й
24 августа в Екатеринбурге прошел заключительный день соревнований по легкой атлетике.
Екатеринбург
Женщины
100 м с/б
1. Виктория Погребняк — 12,98
2. Полина Граудынь — 13,02
3. Дарья Осипова — 13,03
200 м
1. Юлия Караваева – 22,83
2. Виктория Максимова – 23,19
3. Наталья Комбарова – 23,25
400 м
1. Полина Ткалич – 51,26
2. Сита Сибири (Буркина-Фасо) – 52,08
3. Анна Садовничева – 52,33
1500 м
1. Светлана Аплачкина – 4.10,68
2. Мария Прохорец – 4.11,26
3. Лилия Мендаева – 4.11,42
3000 м с/п
1. Екатерина Ивонина – 9.36,07
2. Зериту Бекеле (Эфиопия) – 9.40,46
3. Анастасия Красильникова – 9.49,02
Молот
1. Софья Палкина — 73,54
2. Анастасия Григорьева — 69,65
3. Елена Соболева (Беларусь) — 67,82
Прыжки с шестом
1. Рената Тимофеева – 4,45
2. Татьяна Калинина – 4,30
3. Христина Кононова – 4,15
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 14,18
2. Анастасия Кобылянских – 13,99
3. Вероника Семашко – 13,75
Мужчины
100 м
1. Илья Сазонов – 10,25
2. Ярослав Ткалич – 10,33
3. Андрей Лукин – 10,37
400 м с/б
1. Федор Иванов — 48,72
2. Владимир Лысенко — 50,49
3. Данил Ефимов — 50,90
800 м
1. Дмитрий Пасечник – 1.47,41
2. Константин Холмогоров – 1.47,81
3. Сергей Дубровский – 1.48,22
5000 м
1. Хаджи Мубин (Эфиопия) – 13.47,41
2. Владимир Никитин – 13.48,66
3. Даниил Прокушев – 14.04,76
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,30
2. Матвей Тычинкин – 2,20 (со второй попытки)
3-4. Илья Иванюк – 2,20 (с третьей попытки)
3-4. Степан Веткин – 2,20
Копье
1. Алексей Котковец (Беларусь) – 82,97
2. Николай Орлов – 78,78
3. Дмитрий Тарабин – 78,29
Прыжки в длину
1. Артемий Коленченко – 8,01
2. Юрий Ожгибесов – 7,92
3. Евгений Молчанов – 7,84
Ядро
1. Семен Бородаев – 20,26
2. Максим Афонин – 20,11
3. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,03