  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Финал серии «Королева спорта». Лысенко, Иванов, Конева, Аплачкина, Палкина и Погребняк победили, Никитин уступил бегуну из Эфиопии, Иванюк – 3-й
2

Финал серии «Королева спорта». Лысенко, Иванов, Конева, Аплачкина, Палкина и Погребняк победили, Никитин уступил бегуну из Эфиопии, Иванюк – 3-й

Лысенко, Иванов, Конева, Аплачкина победили в финале «Королевы спорта».

24 августа в Екатеринбурге прошел заключительный день соревнований по легкой атлетике.

Финал серии «Королева спорта»

Екатеринбург

Женщины

100 м с/б

1. Виктория Погребняк — 12,98

2. Полина Граудынь — 13,02

3. Дарья Осипова — 13,03

200 м

1. Юлия Караваева – 22,83

2. Виктория Максимова – 23,19

3. Наталья Комбарова – 23,25

400 м

1. Полина Ткалич – 51,26

2. Сита Сибири (Буркина-Фасо) – 52,08

3. Анна Садовничева – 52,33

1500 м

1. Светлана Аплачкина – 4.10,68

2. Мария Прохорец – 4.11,26

3. Лилия Мендаева – 4.11,42

3000 м с/п

1. Екатерина Ивонина – 9.36,07

2. Зериту Бекеле (Эфиопия) – 9.40,46

3. Анастасия Красильникова – 9.49,02

Молот

1. Софья Палкина — 73,54

2. Анастасия Григорьева — 69,65

3. Елена Соболева (Беларусь) — 67,82

Прыжки с шестом

1. Рената Тимофеева – 4,45

2. Татьяна Калинина – 4,30

3. Христина Кононова – 4,15

Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 14,18

2. Анастасия Кобылянских – 13,99

3. Вероника Семашко – 13,75

Мужчины

100 м

1. Илья Сазонов – 10,25

2. Ярослав Ткалич – 10,33

3. Андрей Лукин – 10,37

400 м с/б

1. Федор Иванов — 48,72

2. Владимир Лысенко — 50,49

3. Данил Ефимов — 50,90

800 м

1. Дмитрий Пасечник – 1.47,41

2. Константин Холмогоров – 1.47,81

3. Сергей Дубровский – 1.48,22

5000 м

1. Хаджи Мубин (Эфиопия) – 13.47,41

2. Владимир Никитин – 13.48,66

3. Даниил Прокушев – 14.04,76

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,30

2. Матвей Тычинкин – 2,20 (со второй попытки)

3-4. Илья Иванюк – 2,20 (с третьей попытки)

3-4. Степан Веткин – 2,20

Копье

1. Алексей Котковец (Беларусь) – 82,97

2. Николай Орлов – 78,78

3. Дмитрий Тарабин – 78,29

Прыжки в длину

1. Артемий Коленченко – 8,01

2. Юрий Ожгибесов – 7,92

3. Евгений Молчанов – 7,84

Ядро

1. Семен Бородаев – 20,26

2. Максим Афонин – 20,11

3. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,03

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЕлена Соболева
logoсборная России жен
logoсборная Беларуси жен
Данил Ефимов
Бег
метания
Владимир Лысенко
logoсборная России
результаты
Софья Палкина
Анастасия Григорьева
Федор Иванов
Королева российского спорта
Полина Граудынь
Дарья Осипова
Виктория Погребняк
Юрий Ожгибесов
прыжки в длину
Артемий Коленченко
Мария Прохорец
Светлана Аплачкина
Лилия Мендаева
Татьяна Калинина
прыжки с шестом
Константин Холмогоров
Сергей Дубровский
Христина Кононова
Рената Тимофеева
Дмитрий Пасечник
Олег Томашевич
Максим Афонин
logoСборная Беларуси
Семен Бородаев
logoДанил Лысенко
logoИлья Иванюк
Степан Веткин
Матвей Тычинкин
тройной прыжок
Анастасия Кобылянских
logoЕкатерина Конева
Вероника Семашко
Анна Садовничева
logoПолина Ткалич (Миллер)
Николай Орлов
logoДмитрий Тарабин
logoАлексей Котковец
сборная Буркина-Фасо жен
logoсборная Эфиопии жен
Екатерина Ивонина
Анастасия Красильникова
Андрей Лукин
Наталья Комбарова
Виктория Максимова
Ярослав Ткалич
Юлия Караваева
Илья Сазонов
Владимир Никитин
Даниил Прокушев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
На Спартакиаде-75 результаты наших легкоатлетов были выше, чем в финале «Королевы-2025» 🤷‍♂️
58вчера, 11:15
Финал серии «Королева спорта». Шубенков, Кочанова, Пронкин, Соколова, Аплачкина, Тангара одержали победы, Макаренко – 2-я, другие результаты
923 августа, 17:25
«Бриллиантовая лига». Джефферсон, Огандо, Мун, Вебер, Джексон, Перес Эрнандес победили на этапе в Брюсселе, Ша’Кэрри Ричардсон – 2-я, другие результаты
1222 августа, 19:45
Главные новости
Иванюк о бронзе в финале «Королевы спорта»: «2,20 м – плохой результат, на троечку. Все-таки сегодня хотелось прыгнуть повыше»
вчера, 18:30
Данил Лысенко: «Не знаю, почему я уперся в потолок 2,30. Возможно, нужно как-то по-другому подходить к подготовке к зимнему сезону, будем думать»
вчера, 17:58
Федор Иванов рассчитывает выиграть Олимпиаду на 400 м с/б: «Если удастся выбежать из 47 секунд, то, думаю, это победа. Вархольму будет почти 33, а это уже возраст»
16вчера, 15:48
Кочанова о гендерном тесте: «Правила и правила, вообще не думаю об этом. Наверное, это пойдет на пользу международным стартам»
1вчера, 06:57
Всероссийская федерация легкой атлетики начала тестирование спортсменок на гендерную принадлежность
30вчера, 06:40
Сергей Шубенков: «Постоянно думал о завершении карьеры. Результаты были не очень, но и травмы появлялись»
вчера, 06:37
Сергей Шубенков: «Хочется покрутиться в обойме, пока есть возможность. Мне же все это нравится, это работа, где хорошо платят»
23 августа, 18:02
Финал серии «Королева спорта». Шубенков, Кочанова, Пронкин, Соколова, Аплачкина, Тангара одержали победы, Макаренко – 2-я, другие результаты
923 августа, 17:25
Россиянка Дина Александрова выиграла марафон в Рейкьявике – с рекордом трассы
123 августа, 15:44
«Бриллиантовая лига». Джефферсон, Огандо, Мун, Вебер, Джексон, Перес Эрнандес победили на этапе в Брюсселе, Ша’Кэрри Ричардсон – 2-я, другие результаты
1222 августа, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51