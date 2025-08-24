Финал серии «Королева спорта». Лысенко, Иванов, Конева, Аплачкина, Палкина и Погребняк победили, Никитин уступил бегуну из Эфиопии, Иванюк – 3-й

Лысенко, Иванов, Конева, Аплачкина победили в финале «Королевы спорта».

24 августа в Екатеринбурге прошел заключительный день соревнований по легкой атлетике.

Финал серии «Королева спорта»

Екатеринбург

Женщины

100 м с/б

1. Виктория Погребняк — 12,98

2. Полина Граудынь — 13,02

3. Дарья Осипова — 13,03

200 м

1. Юлия Караваева – 22,83

2. Виктория Максимова – 23,19

3. Наталья Комбарова – 23,25

400 м

1. Полина Ткалич – 51,26

2. Сита Сибири (Буркина-Фасо) – 52,08

3. Анна Садовничева – 52,33

1500 м

1. Светлана Аплачкина – 4.10,68

2. Мария Прохорец – 4.11,26

3. Лилия Мендаева – 4.11,42

3000 м с/п

1. Екатерина Ивонина – 9.36,07

2. Зериту Бекеле (Эфиопия) – 9.40,46

3. Анастасия Красильникова – 9.49,02

Молот

1. Софья Палкина — 73,54

2. Анастасия Григорьева — 69,65

3. Елена Соболева (Беларусь) — 67,82

Прыжки с шестом

1. Рената Тимофеева – 4,45

2. Татьяна Калинина – 4,30

3. Христина Кононова – 4,15

Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 14,18

2. Анастасия Кобылянских – 13,99

3. Вероника Семашко – 13,75

Мужчины

100 м

1. Илья Сазонов – 10,25

2. Ярослав Ткалич – 10,33

3. Андрей Лукин – 10,37

400 м с/б

1. Федор Иванов — 48,72

2. Владимир Лысенко — 50,49

3. Данил Ефимов — 50,90

800 м

1. Дмитрий Пасечник – 1.47,41

2. Константин Холмогоров – 1.47,81

3. Сергей Дубровский – 1.48,22

5000 м

1. Хаджи Мубин (Эфиопия) – 13.47,41

2. Владимир Никитин – 13.48,66

3. Даниил Прокушев – 14.04,76

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,30

2. Матвей Тычинкин – 2,20 (со второй попытки)

3-4. Илья Иванюк – 2,20 (с третьей попытки)

3-4. Степан Веткин – 2,20

Копье

1. Алексей Котковец (Беларусь) – 82,97

2. Николай Орлов – 78,78

3. Дмитрий Тарабин – 78,29

Прыжки в длину

1. Артемий Коленченко – 8,01

2. Юрий Ожгибесов – 7,92

3. Евгений Молчанов – 7,84

Ядро

1. Семен Бородаев – 20,26

2. Максим Афонин – 20,11

3. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,03