0

Экс-лыжник Шаров стал чемпионом России в беге на полумарафонскую дистанцию

Бывший лыжник Сергей Шаров стал чемпионом России по полумарафону.

Шаров объявил о переходе из лыжных гонок в легкую атлетику в июле этого года.

Спортсмен выиграл шоссейный забег на 21,1 км, который прошел в Ярославле. На финише Шаров показал результат 1 час 2 минуты и 25 секунд, на три секунды опередив серебряного призера Артема Попова. Третьим стал Юрий Клопцов (1.02,49).

У женщин победу одержала Надежда Сизова с результатом 1 час 13 минут и 20 секунд. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Skisport.ru
