Бегун-любитель Степанов, преодолевающий полумарафон каждый день: «Допускаю, что спустя годы это может негативно сказаться. Меня это не тревожит»

Бегун-любитель рассказал, как ежедневные полумарафоны сказываются на здоровье.

– Бегунам часто говорят, что они сотрут колени. Ты слышишь такое?

– Это полная ерунда при правильном подходе.

– Что имеешь в виду?

– Проблемы с коленями у тех, кто никогда ничем не занимался, а в свои 40 лет с 40 лишними килограммами решил, что сейчас будет ставить рекорды.

При этом никакой подготовки не провел – то есть не начал с ходьбы, не поработал в зале, не адаптировал организм к нагрузке. И побежал быстрее, чем может. Конечно, в таком случае все быстро сотрется. Да и вообще любые проблемы могут быть – и с сердцем, и с чем угодно.

Когда же человек подходит с умом, постепенно увеличивает нагрузку, адаптирует организм и делает специальные беговые упражнения – это снимает почти все риски.

– У тебя сумасшедшие объемы бега. Ты узнавал у кого-нибудь, можно ли вообще столько бегать?

– Нет, не узнавал. А почему нельзя?

– Ну, может, это вредно для здоровья.

– Ну, конечно, это вредно для здоровья. Какой нормальный человек будет 7 раз в неделю столько бегать? Я понимаю, что местами может быть и вредно. И допускаю, что спустя годы это все может негативно сказаться.

– Тебя это не тревожит?

– Нет, не тревожит.

– Ты сказал, что у тебя киста Бейкера. Что это такое?

– Шишка под коленом. Суть в том, что в коленном суставе есть жидкость. Из-за больших нагрузок в 2023 году образовалась щель между сухожилиями сустава, из-за чего жидкость вытекла в заднюю полость колена, в подколенную ямку. Так эта шишка и появилась.

Я ее даже не чувствовал. Жена увидела. Потом шишка чуть выросла, и я подумал, что будто бы надо сходить к врачу. Записался на МРТ, попал к хорошему доктору. Он говорит: «Смотри, есть два варианта. Первый – если она тебя не беспокоит, мы ничего не делаем, просто периодически откачиваем. Второй – можем сделать операцию, но без гарантий, что она не вернется».

Поскольку она меня не беспокоит, выбрал первый вариант. Последний раз откачивал полтора года назад. Я ее тейпирую и раз в неделю тейп меняю.

– Как врач отнесся к твоему челленджу?

– Он посмотрел коленный сустав и сказал: «Слушай, я редко такое говорю, но с суставом у тебя все хорошо. Бегай спокойно».

– Кроме этой шишки больше никаких проблем, ничего не болит?

– Вообще ничего, чувствую себя превосходно. Хочется поплевать и постучать, но как будто бы в этом нет смысла, – сказал Денис Степанов.

Интервью с человеком, который 1000 дней подряд бегает по полумарафону в сутки