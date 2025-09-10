11

Олимпийский призер из США Сондерс дисквалифицирована за антидопинговое нарушение

Серебряный призер Олимпиады-2020 по легкой атлетике американка Рэйвен Сондерс дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщило Антидопинговое агентство США (USADA). Причиной стали три нарушения в течение 2024-го, связанные с непредоставлением информации о своем местонахождении.

Срок наказания составит 2,5 года, он отсчитывается с 26 декабря 2024-го. При этом ранее Сондерс уже была дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов в 2023-м. 

Сондерс 29 лет, она специализируется в толкании ядра.

Ну и образ у Рэйвен Сондерс на Олимпиаде! Это кто и почему все так?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: USADA
дисквалификации
Рэйвен Сондерс
толкание ядра
logoдопинг
logoсборная США жен
