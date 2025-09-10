Олимпийский призер из США Сондерс дисквалифицирована за антидопинговое нарушение
Серебряный призер Олимпиады-2020 по легкой атлетике американка Рэйвен Сондерс дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщило Антидопинговое агентство США (USADA). Причиной стали три нарушения в течение 2024-го, связанные с непредоставлением информации о своем местонахождении.
Срок наказания составит 2,5 года, он отсчитывается с 26 декабря 2024-го. При этом ранее Сондерс уже была дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов в 2023-м.
Сондерс 29 лет, она специализируется в толкании ядра.
Ну и образ у Рэйвен Сондерс на Олимпиаде! Это кто и почему все так?
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: USADA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости