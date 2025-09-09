Фрадков о показе чемпионата России: «По рейтингу World Athletics мы вошли в пятерку лучших национальных мероприятий мира»

Петр Фрадков отметил важность медиа для популяризации легкой атлетики.

«Во времена Советского Союза и в начале 2000-х годов они (легкоатлеты) были популярны. Когда спортсмены показывают результат, всегда хочется смотреть, особенно если есть интрига. Есть несколько факторов, которые должны привести к повышению популярности. Основное – это освещение мероприятий в медиа.

По этому направлению мы работаем с коллегами, в том числе с телевидением. У нас хорошие отношения с «Матч ТВ» и другими федеральными каналами. Зрителю должно быть интересно, и мы в этом направлении достаточно неплохо продвинулись. Недавно в Казани прошел чемпионат России, и многие высоко оценили уровень проведения. Впервые за многие годы.

Это также отмечается достаточно высокими рейтингами по трансляциям. Ниже, чем футбол, но у нас и роботы бегали , и в общем была хорошая качественная картинка. Даже по рейтингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) мы вошли в пятерку лучших национальных мероприятий мира. Если не в четверку. Это радует», – сказал председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Фрадков.

Чемпионат России проходил в Казани с 7 по 10 августа.