Петр Фрадков: «Российские легкоатлеты готовятся к Олимпиаде-2028. Отстранение не является основанием для того, чтобы ничего не делать»

Российские легкоатлеты продолжают готовиться к Олимпийским играм-2028.

Об этом сообщил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА ) и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Петр Фрадков.

Представители России в легкой атлетике с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой международной федерации. Летняя Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе .

«Готовимся. Мы понимаем, что то, сейчас формально нет мероприятий под эгидой World Athletics, ни в коем случае не является основанием для того, чтобы ничего не делать и ждать восстановления.

Мы готовимся, как если бы восстановление было сейчас. Чтобы мы смогли на достойном уровне выступить хотя бы в отдельных дисциплинах», – сказал Фрадков.

Он добавил, что верит в положительное решение вопроса допуска россиян на мировые турниры.

«Мне кажется, что в целом понимание возникло, что надо вопросы по допуску наших спортсменов решать положительно. Опять-таки, вижу большую разницу подходов от федерации к федерации. Мы это тоже наблюдаем. Нет одинакового подхода.

Где-то больше политизирован вопрос, где-то – меньше. Что касается легкой атлетики, мы в хорошем смысле не обращаем на это внимания. Какой смысл сравнивать себя? Надо заниматься со своими визави, и мы это делаем», – приводит слова Фрадкова ТАСС.