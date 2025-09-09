0

Петр Фрадков: «Мы находимся в контакте с World Athletics и AIU. Общение с Коу пока в основном в формате переписки»

Глава ВФЛА Петр Фрадков рассказал о контактах с World Athletics.

С 2022 года российские спортсмены не выступают на турнирах под эгидой международной федерации.

«Это комплексный вопрос. Короткий ответ – да, есть [контакты]. Мы находимся в контакте с двумя организациями: с самой World Athletics и с рабочим органом, который называется AIU. Это орган, который, формально не входя в World Athletics, мониторит процесс нашего восстановления, исходя из наложенных ограничений. У нас хороший контакт и отлаженное взаимодействие. Всероссийская федерации легкой атлетики (ВФЛА) была восстановлена недавно.

По тем ограничениям, которые были введены еще в 2015 году, по так называемым антидопинговым кейсам, сейчас работает мониторинговая группа. В следующем году она должна эту работу завершить. В этой части не вижу никаких проблем.

За прошедшие годы выстроена очень хорошая система мониторинга по антидопингу, по соблюдению всех необходимых условий и рекомендаций. Буквально недавно нами был пройден международный аудит. Радует, что отчет максимально положительный, каких-то проблем не выявлено.

С другой стороны, Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России (ОКР) ведется работа по восстановлению участия в международных соревнованиях в части ограничений по другим основаниям. Эта работа также ведется в контакте с международной федерацией. Обсуждаются разные варианты, но главное – процесс идет. То есть тут не безвоздушное пространство.

На сегодняшний день у нас выстроен рабочий диалог прежде всего с управленческой командой и менеджментом международной федерации.  Мы также находимся на связи с отдельными членами совета World Athletics. Что касается [главы World Athletics] господина Коу, то наше общение пока в основном проходит в формате переписки», – рассказал Фрадков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ОКР
AIU
logoСебастьян Коу
ВФЛА
Петр Фрадков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Фрадков о показе чемпионата России: «По рейтингу World Athletics мы вошли в пятерку лучших национальных мероприятий мира»
11сегодня, 07:50
«Мониторинг и изучение спортсменов». Скворцова рассказала о работе Национального центра спортивной медицины
вчера, 19:56
Светлана Журова: «Хотелось бы провести встречу с американцами в легкой атлетике. И в фигурном катании тоже»
14вчера, 14:12
Светлана Журова: «Нет сомнений, что Россия выступит в полном составе с флагом и гимном на Олимпиаде-2028»
737 сентября, 14:16
Михаил Дегтярев: «Восстановление прав ОКР должно пойти опережающими темпами по сравнению с общеполитической ситуацией»
296 сентября, 09:58
МОК создает рабочую группу по защите женского спорта
186 сентября, 07:05
Член исполкома ВФЛА: «Идет формирование состава из шести человек на старты в Сербии. Это будет выезд в Европу впервые за долгое время»
15 сентября, 15:48
Бегунья Ахмедова: «Беговое комьюнити может быть весьма токсичным в плане гонки за цифрами»
5 сентября, 14:19
Бегунья Ахмедова о выгорании из-за спорта: «Мне казалось, я стремительно теряю себя за всеми этими марафонами и километрами. Захотелось стать свободной»
15 сентября, 14:05
Мария Захарова: «Что творится с мировым спортом. Он уничтожается со стороны коллективного Запада очень активно»
615 сентября, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
1вчера, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04