Петр Фрадков: «Мы находимся в контакте с World Athletics и AIU. Общение с Коу пока в основном в формате переписки»

Глава ВФЛА Петр Фрадков рассказал о контактах с World Athletics.

С 2022 года российские спортсмены не выступают на турнирах под эгидой международной федерации.

«Это комплексный вопрос. Короткий ответ – да, есть [контакты]. Мы находимся в контакте с двумя организациями: с самой World Athletics и с рабочим органом, который называется AIU. Это орган, который, формально не входя в World Athletics, мониторит процесс нашего восстановления, исходя из наложенных ограничений. У нас хороший контакт и отлаженное взаимодействие. Всероссийская федерации легкой атлетики (ВФЛА) была восстановлена недавно.

По тем ограничениям, которые были введены еще в 2015 году, по так называемым антидопинговым кейсам, сейчас работает мониторинговая группа. В следующем году она должна эту работу завершить. В этой части не вижу никаких проблем.

За прошедшие годы выстроена очень хорошая система мониторинга по антидопингу, по соблюдению всех необходимых условий и рекомендаций. Буквально недавно нами был пройден международный аудит. Радует, что отчет максимально положительный, каких-то проблем не выявлено.

С другой стороны, Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России (ОКР) ведется работа по восстановлению участия в международных соревнованиях в части ограничений по другим основаниям. Эта работа также ведется в контакте с международной федерацией. Обсуждаются разные варианты, но главное – процесс идет. То есть тут не безвоздушное пространство.

На сегодняшний день у нас выстроен рабочий диалог прежде всего с управленческой командой и менеджментом международной федерации. Мы также находимся на связи с отдельными членами совета World Athletics. Что касается [главы World Athletics] господина Коу, то наше общение пока в основном проходит в формате переписки», – рассказал Фрадков.