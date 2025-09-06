Михаил Дегтярев: «Восстановление прав ОКР должно пойти опережающими темпами по сравнению с общеполитической ситуацией»

Дегтярев заявил, что восстановление ОКР должно опережать политическую ситуацию.

«В советское время хоккей позволял сблизить позиции с американцами, так как и у нас, и за океаном хорошо играли именно в хоккей. Также проводились футбольные матчи между странами, которые находились в конфликтах. Спорт – некая разрядка.

Мы видим сегодня, что восстановление прав Олимпийского комитета России (ОКР) должно пойти опережающими темпами по сравнению с общеполитической ситуацией. Не надо ждать, пока начальники примут решение по разрядке и другим политическим ходам.

Мы, спортивное сообщество, должны идти на шаг впереди. Не увязывать восстановление ОКР с политической конъюнктурой, а наоборот способствовать дружбе и хорошим отношениям между странами», – сказал министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев.