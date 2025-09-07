Светлана Журова: «Нет сомнений, что Россия выступит в полном составе с флагом и гимном на Олимпиаде-2028»

Светлана Журова уверена в полноценном участии России в Олимпиаде-2028.

Соревнования по летним видам спорта пройдут в Лос-Анджелесе (США).

«Нет сомнений, что Россия выступит в полном составе с флагом и гимном на Олимпиаде в 2028 году. [Министр спорта] Дегтярев регулярно говорит об этом, потому что спортсменов тоже нужно держать в тонусе, они должны начинать готовиться уже сейчас.

К сожалению, видимо, на ОИ [2026 года] в Италии шансов выступить во многих видах спорта практически нет. Тем больше будет мотивация на следующие Игры», - сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова .

«Мы двери открываем, вышибаем, приоткрываем». Как Дегтярев возвращает Россию