«Мониторинг и изучение спортсменов». Скворцова рассказала о работе Национального центра спортивной медицины

Глава ФМБА рассказала о работе Национального центра спортивной медицины.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра спортивной медицины с целью комплексного развития спортивной медицины, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения.

Глава ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) Вероника Скворцова отметила, что отдельное внимание ФМБА уделяет расширению резервов организма каждого спортсмена. Для этого создаются междисциплинарные научно-методические группы, которые сейчас уже в пилотном проекте взаимодействуют с тремя федерациями спорта.

«Первая федерация – легкая атлетика, вторая – художественная гимнастика и в целом гимнастический комплекс. Сейчас эта федерация включает пять основных видов спорта. И третья – тяжелая атлетика. Вот эти три пилотные федерации позволяют правильно настроить мультидисциплинарные научные группы по медико-биологическому сопровождению отдельных видов спорта.

То есть это тщательный мониторинг и изучение спортсмена во время тренировочного процесса, включая детализированный видеомониторинг, дискретную оценку разных биохимических, сосудистых и других показателей до нагрузки, во время нагрузки и после нагрузки», – рассказала Скворцова.

Так же она добавила, что особенности реагирования спортсмена на нагрузку позволяют давать выверенные рекомендации тренерскому составу по проведению самих тренировок, чтобы это было безопасно для спортсмена и позволило расширить периметр его возможностей.

Партнерами ФМБА являются министерство спорта РФ, эксперты от спорта, тренерский состав, комплексные научные группы Минспорта, Центр спортивной подготовки сборных команд.

«Вот такое соединение биомедицинской научной группы с научной группой тренерской и дает фантастический эффект. И уже сейчас, мы всего-то работаем вместе несколько месяцев последних, а видим уже улучшение индивидуальных показателей результативности отдельных спортсменов», – сказала глава ФМБА.