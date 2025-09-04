  • Спортс
  • Михаил Дегтярев: «Сейчас проявляется наш национальный характер. Уверен: нас запомнят как поколение, которое вернуло Россию с флагом и гимном»
Михаил Дегтярев: «Сейчас проявляется наш национальный характер. Уверен: нас запомнят как поколение, которое вернуло Россию с флагом и гимном»

Михаил Дегтярев считает, что сейчас проявляется национальный характер россиян.

Министр спорта РФ стал участником Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«На полях ВЭФ-2025 в лектории общества «Знание» обсудили задачи, которые стоят перед российским спортом.

Эпоха непростая: санкции и ограничения стали серьезным вызовом. Но именно сейчас проявляется наш национальный характер, готовность отстаивать свои интересы во что бы то ни стало. Уверен: нас запомнят как поколение, которое вернуло Россию на международную арену – с флагом и гимном.

Наши спортсмены готовы, их сила и мастерство подтверждены результатами на чемпионатах мира и Европы. Наша политическая задача — обеспечить нашей стране место «за столом» мирового спорта в соответствии с исторической ролью.

Отдельно говорили о поддержке ветеранов и развитии адаптивного спорта. По поручению президента Владимира Владимировича Путина в регионах появляются профильные центры, которые создадут возможности не только для реабилитации, но и для обретения новых навыков. Для многих из наших защитников – это шанс выйти на большие спортивные турниры и защищать интересы Россию уже на новом поприще. Технологичные виды спорта, в том числе гонки дронов, также открывают новые горизонты для молодежи и ветеранов.

Спасибо за интересные вопросы участникам встречи, среди которых было много студентов-дальневосточников. Многие проявили себя как искренние лоббисты интересов своей малой родины. Это воодушевляет, рекомендую местным руководителям взять ребят на заметку», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Мы двери открываем, вышибаем, приоткрываем». Как Дегтярев возвращает Россию

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
