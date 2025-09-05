3

Михаил Дегтярев: «Мы весьма продуктивно двигаемся по пути восстановления прав ОКР»

Михаил Дегтярев назвал продуктивной работу по восстановлению прав ОКР.

Об этом министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев высказался на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, поблагодарив Венгрию за исключение из санкционных списков Евросоюза.

«Благодаря позиции Венгрии ваш покорный слуга исключен из санкционных списков Евросоюза. Это, конечно, безобразие – язык санкций. Я был до недавнего времени в этом списке, это ужасно и вредно. Теперь есть возможность выезжать в Лозанну и в страны Евросоюза для проведения встреч с коллегами. Мы весьма продуктивно двигаемся по пути восстановления прав ОКР», – отметил Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
