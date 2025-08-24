Данил Лысенко: «Не знаю, почему я уперся в потолок 2,30. Возможно, нужно как-то по-другому подходить к подготовке к зимнему сезону, будем думать»

Прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что недоволен многими стартами сезона.

Сегодня Лысенко победил в финале серии «Королева спорта» в Екатеринбурге, показав результат 2,30 м. В июле на Кубке сильнейших в Бресте он преодолел высоту на 2,35 м и установил лучший результат сезона в мире.

«Финал «Королевы спорта» в Екатеринбурге стал для меня последним стартом года. Несмотря на то что я пока остаюсь обладателем лучшего результата сезона в мире, у меня остается какая-то недосказанность. Я недоволен многими стартами, за исключением брестского, где мне удалось прыгнуть на 2,35 м.

Не могу пока понять, в чем проблема. Возможно, нужно как-то по-другому подходить к подготовке к зимнему сезону, будем думать, не знаю, почему я уперся в потолок 2,30.

Мне очень важно, когда идет соперничество до последней попытки. В том же Бресте меня Матвей Тычинкин очень подстегнул своими высокими прыжками. Конечно, очень хочется снова попрыгать за границей, где соперников больше. Может, и результаты мои выросли бы», – сказал Лысенко, который также является серебряным призером чемпионата мира-2017.

С 2022 года российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований.

На Спартакиаде-75 результаты наших легкоатлетов были выше, чем в финале «Королевы-2025» 🤷‍♂️