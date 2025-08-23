Финал серии «Королева спорта». Шубенков, Кочанова, Пронкин, Соколова, Аплачкина, Тангара одержали победы, Макаренко – 2-я, другие результаты
Турнир проходит 23-24 августа.
Финал серии «Королева спорта»
Екатеринбург
Мужчины
110 м с/б
1. Сергей Шубенков – 13,82
2. Антон Колмыков – 13,90
3. Даниил Шубин – 14,10
200 м
1. Илья Сазонов – 20,59
2. Александр Николаев – 20,85
3. Андрей Лукин – 20,99
400 м
1. Максим Федяев – 46,21
2. Дмитрий Разумов – 46,50
3. Артем Арасланов – 46,71
1500 м
1. Вячеслав Скудный (Беларусь) – 3.39,60
2. Егор Лимонов – 3.39.65
3. Сергей Дубровский – 3.39,95
3000 м с/п
1. Максим Якушев – 8.27,86
2. Эдуард Батыршин – 8.30,76
3. Артем Король – 8.32,92
Прыжки с шестом
1. Дмитрий Качанов – 5,72
2. Степан Кекин – 5,55
3. Матвей Волков (Беларусь) – 5,55
Тройной прыжок
1. Илья Телькунов – 16,76
2. Дмитрий Чижиков – 16,44
3. Виталий Павлов – 16,41
Диск
1. Алексей Худяков – 65,04
2. Семен Бородаев – 57,33
3. Глеб Сидорченко – 56,62
Молот
1. Валерий Пронкин – 77,78
2. Андрей Романов – 75,57
3. Александр Шиманович (Беларусь) – 75,51
Женщины
100 м
1. Юлия Караваева – 11,26
2. Кристина Макаренко – 11,39
3. Наталья Комбарова – 11,51
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 55,46
2. Дарья Тихонова – 56,74
3. Кристина Вершинина – 57,27
800 м
1. Мария Прохорец – 2.01,37
2. Екатерина Реньжина – 2.02,87
3. Ольга Родиошкина – 2.03,33
5000 м
1. Светлана Аплачкина – 15.10,28
2. Анна Лахнова – 15.55,67
2. Альбина Гадельшина – 16.06,10
Прыжки в высоту
1. Мария Кочанова – 1,89
2. Дарья Ермолова – 1,89
3. Кристина Королева – 1,85
Прыжки в длину
1. Елена Соколова – 6,61
2. Таисия Дмитриева – 6,50
3. Милана Садовская – 6,46
Копье
1. Юлия Котковец (Беларусь) – 61,45
2. Валерия Бездольная – 58,63
3. Анна Калиновская (Беларусь) – 54,91
Ядро
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,24
2. Алена Гордеева – 17,58
3. Снежана Трофимец – 17,54