  • Финал серии «Королева спорта». Шубенков, Кочанова, Пронкин, Соколова, Аплачкина, Тангара одержали победы, Макаренко – 2-я, другие результаты
1

Шубенков и Кочанова одержали победы в финале серии «Королева спорта».

Турнир проходит 23-24 августа.

Финал серии «Королева спорта»

Екатеринбург

Мужчины

110 м с/б

1. Сергей Шубенков – 13,82

2. Антон Колмыков – 13,90

3. Даниил Шубин – 14,10

200 м

1. Илья Сазонов – 20,59

2. Александр Николаев – 20,85

3. Андрей Лукин – 20,99

400 м

1. Максим Федяев – 46,21

2. Дмитрий Разумов – 46,50

3. Артем Арасланов – 46,71

1500 м

1. Вячеслав Скудный (Беларусь) – 3.39,60

2. Егор Лимонов – 3.39.65

3. Сергей Дубровский – 3.39,95

3000 м с/п

1. Максим Якушев – 8.27,86

2. Эдуард Батыршин – 8.30,76

3. Артем Король – 8.32,92

Прыжки с шестом

1. Дмитрий Качанов – 5,72

2. Степан Кекин – 5,55

3. Матвей Волков (Беларусь) – 5,55

Тройной прыжок

1. Илья Телькунов – 16,76

2. Дмитрий Чижиков – 16,44

3. Виталий Павлов – 16,41

Диск

1. Алексей Худяков – 65,04

2. Семен Бородаев – 57,33

3. Глеб Сидорченко – 56,62

Молот

1. Валерий Пронкин – 77,78

2. Андрей Романов – 75,57

3. Александр Шиманович (Беларусь) – 75,51

Женщины

100 м

1. Юлия Караваева – 11,26

2. Кристина Макаренко – 11,39

3. Наталья Комбарова – 11,51

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 55,46

2. Дарья Тихонова – 56,74

3. Кристина Вершинина – 57,27

800 м

1. Мария Прохорец – 2.01,37

2. Екатерина Реньжина – 2.02,87

3. Ольга Родиошкина – 2.03,33

5000 м

1. Светлана Аплачкина – 15.10,28

2. Анна Лахнова – 15.55,67

2. Альбина Гадельшина – 16.06,10

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 1,89

2. Дарья Ермолова – 1,89

3. Кристина Королева – 1,85

Прыжки в длину

1. Елена Соколова – 6,61

2. Таисия Дмитриева – 6,50

3. Милана Садовская – 6,46

Копье

1. Юлия Котковец (Беларусь) – 61,45

2. Валерия Бездольная – 58,63

3. Анна Калиновская (Беларусь) – 54,91

Ядро

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,24

2. Алена Гордеева – 17,58

3. Снежана Трофимец – 17,54

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
