Данил Лысенко: «Верю, что еще несколько лет зацеплю на международной арене, попрыгаю»

Прыгун в высоту Данил Лысенко надеется выступить на международных стартах.

«Надежда не умирает, что допустят. Верю все-таки, что еще несколько лет зацеплю на международной арене, попрыгаю. Мотивирует сейчас больше финансовая мотивация. По-честному, семью хочу, детей. Это тоже моя мотивация.

Цифры хорошие (3 млн рублей за рекорд мира), но о мировом рекорде мне говорить пока рано. Рекорд России очень хочу. Но медали чемпионатов мира и Олимпиад, если допустят, важнее.

Международные старты, конечно, дали бы рост результатов, их не хватает. Но и так я (на Кубке сильнейших) в Бресте пытался штурмовать 2,37. Скажу, что можно прыгать на этих высотах. Отсюда ощущение, что и к 2,40 вернуться можно», – сказал Лысенко.