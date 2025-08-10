Полина Кнороз: «Я была отлично готова к чемпионату России, рассчитывала, что прыжки будут за 4,90, настрой был такой»

Полина Кнороз заявила, что рассчитывала на прыжки выше 4,90 м на ЧР в Казани.

Кнороз победила на турнире с результатом 4,86 м.

«Я очень рада, что получилось хорошо выступить на чемпионате России. 4,86 – очень хорошая заявка на мировой арене, да и в принципе по жизни.

Хотелось прыгать выше, не буду скромной, я была отлично готова к этому старту, рассчитывала, что прыжки будут за 4,90, настрой был такой. Прыжки были хорошие, их можно было брать, но сыграл свою роль человеческий фактор.

Пришлось брать новые шесты, на которых я раньше никогда не прыгала. Мне было страшно, я испугалась, они имеют немного другую толщину и в руке сидят по-другому. Уже нет такой уверенности, которая была ранее.

Хотелось повторить лучший результат сезона и установить рекорд соревнований, 4,91 прыгала Анжелика Сидорова», – сказала Кнороз.

«Пять метров? Плох тот спортсмен, который не представляет себя на таких высотах. У меня не то что желание стать «Мерседесом». Я и есть «Мерседес»! Пусть они на меня все равняются. Просто я до них туда пока еще не дошла. Все постепенно, всему свое время.

Через две недели финал «Королевы спорта», но я так устала, что главная задача на финал получить удовольствие. Нет задачи показать сумасшедший результат, но мы знаем, что, если выступаешь в удовольствие, бог может тебя наградить», – цитирует Кнороз «Чемпионат».