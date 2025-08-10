Прыгунья с шестом Кнороз показала второй результат сезона в мире на чемпионате России в Казани – 4,86 м

Прыгунья с шестом Полина Кнороз показала второй результат сезона в мире – 4,86 м.

На чемпионате России по легкой атлетике в Казани Кнороз победила с результатом 4,63 м.

После этого она взяла высоту в 4,73, 4,80 и 4,86 м, что является ее личным рекордом и вторым результатом сезона в мире. Лидирует американка Аманда Молл, которая брала 4,91 м.

Кнороз пыталась преодолеть планку на высоте 4,92 м, но все три попытки оказались неудачными.