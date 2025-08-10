  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Тренер бегуньи Красильниковой: «Она предана России до мозга костей. О смене гражданства разговоров не было, даже в мыслях не держим такой вариант»
0

Тренер бегуньи Красильниковой: «Она предана России до мозга костей. О смене гражданства разговоров не было, даже в мыслях не держим такой вариант»

Тренер бегуньи Красильниковой опроверг, что она думает о смене гражданства.

8 августа Анастасия Красильникова победила в беге на 3000 м с препятствиями на чемпионате России в Казани. После победы она сказала в интервью «Матч ТВ»: «Были предложения бегать не за Россию. Я об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос».

«Я прочитал, что Настя якобы сказала журналистам по поводу продолжения своей карьеры, полчаса назад, и сразу связался с ней. Могу сказать, что сестры Аня и Настя Красильниковы преданы России до мозга костей, они ждут, когда у нас появится возможность выступать на международных стартах.

Это очень талантливые спортсменки и по своему потенциалу ничем не уступают моим прошлым ученицам, которые приносили стране медали чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Мне очень обидно, когда слова одной из моих воспитанниц неправильно истолковываются и подаются в прессе. Сейчас в России очень много делается для того, чтобы наша легкая атлетика развивалась, руководство ВФЛА и ее глава предпринимают огромные усилия в этом направлении, финансы пошли.

Приглашают, да [в другие страны]. Те же турки. Но о смене гражданства не то что разговоров не было, даже в мыслях не держим такой вариант. Сестры Красильниковы мотивированы, чтобы в 2028 году достойно представлять Россию на Олимпийских играх, если нас до них допустят», – сказал личный тренер Анастасии Михаил Кузнецов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России жен
Анастасия Красильникова
чемпионат России
Бег
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России-2025. Лысенко, Кнороз, Погребняк, Аплачкина, Палкина и Сазонов победили, Шубенков, Иванюк, Конева – 2-е, Пронкин не отобрался в финал, другие результаты
2510 августа, 17:10
Рекордсмен России бегун Иванов: «Вчера после награждения поднялась температура, меня трясло. С утра полегче, но все равно тяжеловато»
310 августа, 11:17
Наша бегунья потеряла сознание на ЧР: шла на рекорд, упала до финиша – но победила
1510 августа, 09:40
Главные новости
WADA планирует провести аудит РУСАДА, когда позволит ситуация с безопасностью
вчера, 20:05
Бегун Иванов: «С интересом жду встречу Путина и Трампа. Надеюсь, после этого нам, спортсменам, будет проще в плане возвращения на мировую арену»
39вчера, 15:22
Аплачкина о чемпионате России: «Выступление оцениваю на отлично, стояла задача выиграть – я выиграла»
1вчера, 13:19
Дегтярев о допуске россиян к Олимпийским играм: «На прорыв в 2026 году не нужно рассчитывать. А вот к Лос‑Анджелесу-2028 готовимся в полном составе»
26вчера, 08:04
Мащенко о чемпионате России: «Самые большие впечатления у меня от выступлений Иванова и Ермаковой. Но главным героем турнира назвал бы Машу»
вчера, 07:40
Данил Лысенко: «Верю, что еще несколько лет зацеплю на международной арене, попрыгаю»
вчера, 06:42
Михаил Дегтярев: «Ждем WADA в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть договоренность»
4вчера, 06:26
На чемпионате России легкоатлеты выполнили норматив ЧМ-2025 только в трех видах
42вчера, 01:45
Прыгун с шестом Соловьев о жизни в США: «Большинству без разницы, что я русский, из России, я ни разу не встречался с агрессией в свою сторону»
10 августа, 20:29
Данил Лысенко: «Мне конкуренция помогает, но не всегда. Иногда бывает комфортнее прыгать, когда один остаешься в секторе»
10 августа, 19:49
Ко всем новостям
Последние новости
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57