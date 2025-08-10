Тренер бегуньи Красильниковой: «Она предана России до мозга костей. О смене гражданства разговоров не было, даже в мыслях не держим такой вариант»

Тренер бегуньи Красильниковой опроверг, что она думает о смене гражданства.

8 августа Анастасия Красильникова победила в беге на 3000 м с препятствиями на чемпионате России в Казани. После победы она сказала в интервью «Матч ТВ»: «Были предложения бегать не за Россию. Я об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос» .

«Я прочитал, что Настя якобы сказала журналистам по поводу продолжения своей карьеры, полчаса назад, и сразу связался с ней. Могу сказать, что сестры Аня и Настя Красильниковы преданы России до мозга костей, они ждут, когда у нас появится возможность выступать на международных стартах.

Это очень талантливые спортсменки и по своему потенциалу ничем не уступают моим прошлым ученицам, которые приносили стране медали чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Мне очень обидно, когда слова одной из моих воспитанниц неправильно истолковываются и подаются в прессе. Сейчас в России очень много делается для того, чтобы наша легкая атлетика развивалась, руководство ВФЛА и ее глава предпринимают огромные усилия в этом направлении, финансы пошли.

Приглашают, да [в другие страны]. Те же турки. Но о смене гражданства не то что разговоров не было, даже в мыслях не держим такой вариант. Сестры Красильниковы мотивированы, чтобы в 2028 году достойно представлять Россию на Олимпийских играх, если нас до них допустят», – сказал личный тренер Анастасии Михаил Кузнецов.