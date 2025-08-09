Анастасия Красильникова: «Были предложения бегать не за Россию. Я об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос»

Бегунья Красильникова рассказала, что думает о смене спортивного гражданства.

Накануне Анастасия Красильникова победила в беге на 3000 м с препятствиями на чемпионате России в Казани. Сегодня она выступит на дистанции 1500 м.

— У вас не было предложений бегать не за Россию?

— Были такие предложения. Я пока об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос. Семейно решаем. Мама говорит, что надо пробовать, развиваться. Пока ждем, что ситуация все‑таки изменится, и мы сможем ездить за границу.

— Какие планы на 1500 метров?

— Надеюсь на призы. Не знаю, как получится, потому что девочки тоже довольно сильные. Как пойдет. Мой лозунг — выложиться на все 200%, чтобы ни о чем не жалеть, — сказала Красильникова.