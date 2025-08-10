  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Рекордсмен России бегун Иванов: «Вчера после награждения поднялась температура, меня трясло. С утра полегче, но все равно тяжеловато»
3

Рекордсмен России бегун Иванов: «Вчера после награждения поднялась температура, меня трясло. С утра полегче, но все равно тяжеловато»

Бегун Федор Иванов не примет участия в шоу-забеге на чемпионате России.

Накануне Иванов побил рекорд страны в беге на 400 м с барьерами, показав результат 47,94. После этого он плохо себя почувствовал, не мог стоять на награждении. Спортсмен покинул арену на коляске в сопровождении медиков.

Сегодня в рамках ЧР был запланирован показательный забег на 110 м с барьерами, в котором должны были выступить Иванов и призер Кубка мира по велоспорту-ВМХ Александр Катышев.

«Я бы с удовольствием, конечно, посоревновался с ним, но мое состояние здоровья не позволяет. Я даже не смогу выйти на старт. Но сегодня у меня и так очень много дел будет на стадионе, автограф-сессия там будет, ответы на вопросы.

Потом мне нужно там будет переговорить с людьми из федерации. То есть сегодня достаточно плотный день. Я надеюсь, что все получится, и я смогу добраться туда, потому что состояние все равно немножко не очень.

Вчера после награждения у меня поднялась температура, меня трясло. Я находился на стадионе до 11 часов вечера, сотрудники нашей федерации находились со мной все время рядом, за что им большое спасибо. У меня взяли все анализы. С утра я чувствую себя полегче, но все равно еще тяжеловато», – сказал чемпион России Иванов. 

«Думал – все, умираю». Он снес рекорд России, а после этого его увезли в инвалидном кресле

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
чемпионат России
logoЗдоровье
Александр Катышев
Федор Иванов
ТАСС
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Наша бегунья потеряла сознание на ЧР: шла на рекорд, упала до финиша – но победила
1510 августа, 09:40
Никитин о рекорде России: «Не буду выпендриваться, на мировом уровне – это не сильный результат. То же самое – сравнивать наших ребят с Усэйном Болтом»
19 августа, 21:18
Федор Иванов после рекорда России: «В начале сезона я бы всю «Бриллиантовую лигу» выкосил и денег бы сколько уже заработал. Больно и обидно, что мои годы вот так уходят»
529 августа, 20:13
Главные новости
WADA планирует провести аудит РУСАДА, когда позволит ситуация с безопасностью
вчера, 20:05
Бегун Иванов: «С интересом жду встречу Путина и Трампа. Надеюсь, после этого нам, спортсменам, будет проще в плане возвращения на мировую арену»
39вчера, 15:22
Аплачкина о чемпионате России: «Выступление оцениваю на отлично, стояла задача выиграть – я выиграла»
1вчера, 13:19
Дегтярев о допуске россиян к Олимпийским играм: «На прорыв в 2026 году не нужно рассчитывать. А вот к Лос‑Анджелесу-2028 готовимся в полном составе»
26вчера, 08:04
Мащенко о чемпионате России: «Самые большие впечатления у меня от выступлений Иванова и Ермаковой. Но главным героем турнира назвал бы Машу»
вчера, 07:40
Данил Лысенко: «Верю, что еще несколько лет зацеплю на международной арене, попрыгаю»
вчера, 06:42
Михаил Дегтярев: «Ждем WADA в этом году с инспекцией нашей лаборатории и агентства, об этом уже есть договоренность»
4вчера, 06:26
На чемпионате России легкоатлеты выполнили норматив ЧМ-2025 только в трех видах
42вчера, 01:45
Прыгун с шестом Соловьев о жизни в США: «Большинству без разницы, что я русский, из России, я ни разу не встречался с агрессией в свою сторону»
10 августа, 20:29
Данил Лысенко: «Мне конкуренция помогает, но не всегда. Иногда бывает комфортнее прыгать, когда один остаешься в секторе»
10 августа, 19:49
Ко всем новостям
Последние новости
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57