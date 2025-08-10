Рекордсмен России бегун Иванов: «Вчера после награждения поднялась температура, меня трясло. С утра полегче, но все равно тяжеловато»

Бегун Федор Иванов не примет участия в шоу-забеге на чемпионате России.

Накануне Иванов побил рекорд страны в беге на 400 м с барьерами, показав результат 47,94. После этого он плохо себя почувствовал, не мог стоять на награждении. Спортсмен покинул арену на коляске в сопровождении медиков.

Сегодня в рамках ЧР был запланирован показательный забег на 110 м с барьерами, в котором должны были выступить Иванов и призер Кубка мира по велоспорту-ВМХ Александр Катышев.

«Я бы с удовольствием, конечно, посоревновался с ним, но мое состояние здоровья не позволяет. Я даже не смогу выйти на старт. Но сегодня у меня и так очень много дел будет на стадионе, автограф-сессия там будет, ответы на вопросы.

Потом мне нужно там будет переговорить с людьми из федерации. То есть сегодня достаточно плотный день. Я надеюсь, что все получится, и я смогу добраться туда, потому что состояние все равно немножко не очень.

Вчера после награждения у меня поднялась температура, меня трясло. Я находился на стадионе до 11 часов вечера, сотрудники нашей федерации находились со мной все время рядом, за что им большое спасибо. У меня взяли все анализы. С утра я чувствую себя полегче, но все равно еще тяжеловато», – сказал чемпион России Иванов.

«Думал – все, умираю». Он снес рекорд России, а после этого его увезли в инвалидном кресле