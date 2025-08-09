Федору Иванову стало плохо после финиша на ЧР, где он обновил рекорд страны. Бегуна увезли со стадиона на коляске

Бегуну Федору Иванову стало плохо после финиша на чемпионате России.

Сегодня на соревнованиях в Казани Иванов установил новый рекорд страны на 400-метровке с барьерами. Он пробежал дистанцию за 47,94 секунды.

Сразу после финиша спортсмен пожаловался на головную боль. Его увезли со стадиона на коляске.