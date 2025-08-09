Бегун Федор Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами.

Сегодня на чемпионате страны в Казани спортсмен показал результат 47,94 секунды. Второе место занял Владимир Лысенко (48,64 секунды), третье – Данил Ефимов (49,42).

Прежний рекорд России (48,05) был установлен Денисом Кудрявцевым на чемпионате мира-2015 в Пекине.

Иванову 23 года, на прошлогоднем чемпионате России он также завоевал золото.

