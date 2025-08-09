  • Спортс
Легкоатлет Асанов о турнире в Нигере: «Нас встретили местные, в том числе военные, посадили в машину с автоматами и повезли в отель. Первые впечатления словами не передать»

Легкоатлет Александр Асанов поделился впечатлениями о поездке на турнир в Нигер.

В начале августа в Ниамее, столице Нигера, проходил международный Кубок Сахель. Россиянин Асанов выиграл турнир по прыжкам в высоту.

– Откуда и как в твоей жизни возникла поездка в Нигер?

– Позвонил главный тренер по прыжкам, предложил. Я должен был выступать в Брянске 20 июля на этапе «Королевы спорта», но не смог. Решили с тренером, что нужен еще один старт перед чемпионатом России, и согласились выступить в Нигере.

Соглашаясь, толком не знали, как именно все будет организовано. Изначально нам обещали, что соберется целый самолет спортсменов, команда в 32 человека, врачи и массажисты. Но, видимо, многие отказались или не смогли. Перед чемпионатом России мало кто рискнет лететь в такую даль. В итоге спортсменов было пятеро. Еще поехали Дмитрий Богданов, старший тренер по выносливости, врач и переводчик. Также уже на месте нас встречал Русский дом.

– Как вы летели?

– До Стамбула, затем пересадка – и уже в Ниамей, но с промежуточной посадкой. В Нигере нас встретили местные, в том числе военные, посадили в машину с автоматами и повезли в отель.

– Первые впечатления?

– Словами не передать. Как в документальных фильмах про Африку, один в один. Я думал, что такого уже нет, но оно есть.

– Нищета?

– Не только. Вообще сам колорит их жизни. По вечерам они сидят босые у дорог, танцуют, поют что-то, смеются. В общем, прям Африка-Африка.

– Связь там была?

– Была, но очень дорогая, поэтому там наши девчонки какие-то пакеты роуминга подключали, 500 рублей в сутки, кажется. А у моего оператора вообще нет такой опции. Был Wi-Fi в отеле, но медленный, ничего толком подгрузить было нельзя, только созваниваться с родными минут на пять.

– Вас сопровождали военные?

– Да, всегда. У них же там военный режим. Нам рассказывали, что они выгнали всех французов. Но я, если честно, не вникал, потому что, когда едешь с военными, как-то не хочется ничего у них спрашивать. Они нас все время сопровождали, забирали, ждали на своем микроавтобусе. Всегда ездили по встречке, – рассказал Асанов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Александр Асанов
прыжки в высоту
logoсборная России
чемпионат России
Дмитрий Богданов
