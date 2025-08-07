  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Кристина Макаренко: «Для меня больше вопрос, почему в такой большой стране так мало конкуренции. Сейчас мы вдвоем с Караваевой, а хотелось бы человек семь»
7

Кристина Макаренко: «Для меня больше вопрос, почему в такой большой стране так мало конкуренции. Сейчас мы вдвоем с Караваевой, а хотелось бы человек семь»

Кристина Макаренко высказалась о конкуренции в спринте на чемпионате России.

Макаренко стала второй в забеге на 100 метров на ЧР в Казани с результатом 11,25 секунды. Победила Юлия Караваева (11,16). 

— Не могу сказать, что я недовольна сегодня. Очень понравился забег, получился очень хороший старт. В полуфинале старт не очень получился. Как будто уже какая‑то картинка складывается. Я этому очень рада. 11,25 — это, конечно, такой себе результат, но это мой личный рекорд в этом сезоне, поэтому я довольна.

Я думала о технических моментах, о результате не думала. Я сейчас думаю о том, чтобы быть здоровой, сделать технически все хорошо. И это главное.

— Появление серьезной соперницы тебя драйвит или думаешь: лучше бы бежала впереди?

— Честно, у меня нет такого, что меня это расстраивает. Я, в принципе, за конкуренцию, потому что в том году мне это реально помогло. Но будем расценивать это так, что я сейчас нахожусь не в своей самой лучшей форме. Это, наверное, даже заметно по результатам. Поэтому отношусь к этому нормально, потому что это спорт.

И, наверное, для меня больше вопрос, почему в такой большой стране России так мало конкуренции. Получается, сейчас мы вдвоем с Юлей (Караваевой), а хотелось бы человек семь.

— Как по ногам?

— Все хорошо. Не могу сказать, что травма никак не беспокоит. Еще есть некоторые моменты, но в целом все нормально. Все тренировки, которые были задуманы, мы сделали, — сказала Макаренко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
чемпионат России
logoМатч ТВ
Кристина Макаренко (Сивкова)
Бег
logoсборная России жен
