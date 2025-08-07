Юлия Караваева: «Рада защитить титул, но временем я недовольна. Сегодня состояние было очень вялое»

Юлия Караваева осталась недовольна временем в финале стометровки на ЧР в Казани.

Караваева победила с результатом 11,16 секунды.

«Рада защитить титул, но временем я недовольна. Сложно сказать, что не получилось, но сегодня состояние было очень вялое. Успела понервничать, после разминки.

У меня была такая ситуация, слабость, ощущение будто начинаю заболевать. После полуфинала добавилось уверенности в себе, своих силах.

Настраивалась на хороший забег, быстрые секунды, но не задался старт, все время была в роли догоняющей, тяжело с этим справиться. Но в целом, получилось неплохо.

Сложно сказать о чем думала, изначально настраивалась на результат, хотя бы по нормативу пробежать, но на таком старте приятно и важнее всего защитить титул.

Побегу 200 метров или нет не знаю, посмотрю в каком буду состоянии, как буду себя чувствовать. Но я хочу побежать», – сказала Караваева.