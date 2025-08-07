На чемпионат России по легкой атлетике приехали международные судьи по ходьбе
На ЧР по легкой атлетике в Казани приехали международные судьи World Athletics.
Об этом сообщила первый вице‑президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.
«Впервые за много лет к нам приехали международные судьи по ходьбе.
Честно говоря, такого не было с 2015 года. World Athletics прислала, за что им большое спасибо», — сказала Привалова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
