На чемпионат России по легкой атлетике приехали международные судьи по ходьбе

На ЧР по легкой атлетике в Казани приехали международные судьи World Athletics.

Об этом сообщила первый вице‑президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

«Впервые за много лет к нам приехали международные судьи по ходьбе.

Честно говоря, такого не было с 2015 года. World Athletics прислала, за что им большое спасибо», — сказала Привалова.