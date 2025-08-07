Константин Крылов: «Травма бедра не позволила пробежать быстрее. Пришлось сделать паузу в тренировках, и я не сумел набрать нужную форму»
Крылов заявил, что травма бедра помешала ему во время выступления на ЧР.
Сегодня Константин Крылов занял второе место в забеге на 100 м на чемпионате России в Казани с результатом 10,18 секунды. Победу одержал Ярослав Ткалич (10,15).
Крылов является рекордсменом страны на стометровке (10,04).
«Травма бедра не позволила пробежать быстрее в Казани. Мне пришлось сделать паузу в тренировках, и я не сумел набрать нужную форму.
Сколько дней не хватило? Не знаю, не могу сказать.
Не думаю, что в этом сезоне у меня получится выбежать стометровку из 10 секунд. Остался только один старт, финал «Королевы спорта» в Екатеринбурге в конце августа.
Но там не будет предварительных забегов, поэтому очень проблематично будет выполнить такую задачу», – сказал Крылов.
