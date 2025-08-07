Чемпионат России-2025. Караваева, Игнатьева, Аплачкина, Ткалич, Никитин одержали победы, Макаренко и Крылов – 2-е, другие результаты
В Казани стартовал чемпионат России по легкой атлетике.
Легкая атлетика
Чемпионат России
Казань
Женщины
100 м
1. Юлия Караваева – 11,16
2. Кристина Макаренко – 11,25
3. Виктория Максимова – 11,48
5000 м
1. Светлана Аплачкина – 15.12,87
2. Любовь Дубровская – 15.57,41
3. Дарья Шабунина – 16.23,67
Диск
1. Виолетта Игнатьева – 59,46
2. Анастасия Мартынова – 58,14
3. Елена Панова – 57,47
Ядро
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,21
2. Алена Гордеева – 17,53
3. Екатерина Бурмистрова – 17,19
Мужчины
100 м
1. Ярослав Ткалич – 10,15
2. Константин Крылов – 10,18
3. Илья Сазонов – 10,28
5000 м
1. Владимир Никитин – 13.36,63
2. Егор Лимонов – 13.42,07
3. Илья Карнаухов (Беларусь) – 13.43,30
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
