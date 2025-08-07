  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Чемпионат России-2025. Караваева, Игнатьева, Аплачкина, Ткалич, Никитин одержали победы, Макаренко и Крылов – 2-е, другие результаты
9

Чемпионат России-2025. Караваева, Игнатьева, Аплачкина, Ткалич, Никитин одержали победы, Макаренко и Крылов – 2-е, другие результаты

В Казани стартовал чемпионат России по легкой атлетике.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Казань

Женщины

100 м

1. Юлия Караваева – 11,16

2. Кристина Макаренко – 11,25

3. Виктория Максимова – 11,48

5000 м

1. Светлана Аплачкина – 15.12,87

2. Любовь Дубровская – 15.57,41

3. Дарья Шабунина – 16.23,67

Диск

1. Виолетта Игнатьева – 59,46 

2. Анастасия Мартынова – 58,14

3. Елена Панова – 57,47

Ядро

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,21

2. Алена Гордеева – 17,53

3. Екатерина Бурмистрова – 17,19

Мужчины

100 м

1. Ярослав Ткалич – 10,15

2. Константин Крылов – 10,18

3. Илья Сазонов – 10,28

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.36,63

2. Егор Лимонов – 13.42,07

3. Илья Карнаухов (Беларусь) – 13.43,30

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Алена Гордеева (Бугакова)
метания
Елена Панова
logoсборная Беларуси жен
logoсборная России жен
logoАлена Дубицкая
чемпионат России
результаты
Анастасия Мартынова
Екатерина Бурмистрова
толкание ядра
Виолетта Игнатьева
Юлия Караваева
Бег
Кристина Макаренко (Сивкова)
Виктория Максимова
Константин Крылов
logoсборная России
Ярослав Ткалич
Илья Сазонов
Владимир Никитин
Светлана Аплачкина
Егор Лимонов
Любовь Дубровская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Бегунья Ермакова, потерявшая сознание на ЧР: «Я живая – бессмертная, видимо. Не помню свой финиш, но рада, что добежала»
10вчера, 21:54
Мария Кочанова: «Есть гении по типу Дюплантиса, кому победа забронирована, так что можно распоряжаться первым местом как угодно. К этому хочется прийти когда-нибудь»
вчера, 21:29
Никитин о рекорде России: «Не буду выпендриваться, на мировом уровне – это не сильный результат. То же самое – сравнивать наших ребят с Усэйном Болтом»
1вчера, 21:18
Федор Иванов после рекорда России: «В начале сезона я бы всю «Бриллиантовую лигу» выкосил и денег бы сколько уже заработал. Больно и обидно, что мои годы вот так уходят»
42вчера, 20:13
Федор Иванов о забеге на ЧР: «Думал в моменте, что умру, потому что глаза открыть не мог, еле‑еле что‑то говорил. Голова была просто чугунная»
2вчера, 19:31
Мария Кочанова: «Мне очень бы хотелось с Ласицкене посоревноваться на том уровне, на котором я сейчас»
1вчера, 19:05
Никитин побил рекорд России в беге на 10 000 м, который держался с 2008 года
17вчера, 18:50
Кудрявцев о рекорде Иванова: «Это путь к развитию легкой атлетики. Жаль только, что это сделано не на международной арене»
вчера, 18:04
Чемпионат России-2025. Тангара, Кочанова, Полина Ткалич одержали победы, Иванов и Никитин – с рекордами России, экс-лыжник Шаров – 4-й, другие результаты
54вчера, 17:56
Бегунья Ермакова потеряла сознание после победы на чемпионате России. Ее увезли в больницу
24вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
1025 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57