Призер ЧМ-2009 в беге на 400 м Антонина Кривошапка завершила карьеру

Призер ЧМ в беге на 400 м Антонина Кривошапка завершила спортивную карьеру.

«Антонина завершила карьеру, прошлый сезон стал для нее последним. Сейчас она работает инструктором-методистом в школе олимпийского резерва, где сама воспитывалась», – сказал личный тренер бегуньи Владимир Типаев.

Кривошапке 38 лет, она бронзовый призер чемпионата мира-2009 в беге на 400 м.

В январе 2017-го Кривошапку признали виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2012 в Лондоне, российская женская команда лишилась серебряных медалей в эстафете 4x400 м.