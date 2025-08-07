Петр Фрадков: «Ведем диалог с международной федерацией. Процесс идет, детали раскрывать не хотел бы»

Фрадков заявил, что ВФЛА ведет диалог с World Athletics о возвращении россиян.

«По международной повестке находимся в той ситуации, в которой находимся, воспринимаем как рамку, в которой мы работаем.

Ведем открытый, нормальный диалог с международной федерацией, группой мониторинга, которая создана при международной федерации и отдельно существует как мониторинговый юнит. Процесс идет, детали раскрывать не хотел бы, но он идет и развивается.

Международная повестка при этом есть: к нам приезжают иностранные атлеты, было восемь международных соревнований, приехали представители более 20 стран. Это и Мемориал Знаменских, и «Русская зима», и забег на Никольской.

Есть и повестка юниоров: был турнир совсем для малышей, международный, более 450 детей приняли участие. Так что повестка есть.

Наши ребята выезжали на Кубок Сахеля в Африку, был отличный турнир «Кубок Сильнейших» в Бресте», – сказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков.