Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга в 818 тысяч рублей перед ФНС
Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России.
Причина блокировки – долг спортсменки перед Федеральной налоговой службой.
Как сообщает РБК, всего были заблокированы три счета Исинбаевой. Сумма ее долга перед ФНС составляет 818 тысяч рублей.
Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, рекордсменка мира. Сейчас она живет в Испании. В мае сообщалось, что спортсменка задолжала в России более 400 тысяч рублей за коммунальные услуги.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК
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