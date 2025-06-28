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Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга в 818 тысяч рублей перед ФНС

Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России.

Причина блокировки – долг спортсменки перед Федеральной налоговой службой. 

Как сообщает РБК, всего были заблокированы три счета Исинбаевой. Сумма ее долга перед ФНС составляет 818 тысяч рублей.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, рекордсменка мира. Сейчас она живет в Испании. В мае сообщалось, что спортсменка задолжала в России более 400 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Исинбаева удалила пост о вступлении в Putin Team. Почему это снова всех разозлило?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК
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