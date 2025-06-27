26

Прыгунья с шестом Кнороз о Петербурге: «Иду вся мокрая и в грязи, это ничего страшного. Лучше так, чем в Москве»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз призналась, что не любит Москву.

«Честно скажу, с Москвой контакт я не нашла. Квартира тогда была куплена для того, чтобы вложить какие-то деньги. Квартиру всегда можно продать, она не привязывает тебя к месту. Да, но я тут поняла недавно, что мне очень нравится столичный район Куркино. Я там погуляла, смотрю, как здорово. Здесь я бы, наверное, хотела жить.

Наверное, вот Куркино — это единственное место в Москве, где я представляю себе свою жизнь в дальнейшем будущем. Так — нет, Москву я не люблю, каких-то там любимых мест у меня нет. Вот про Питер я могу сказать все. У меня там есть любимые кафе, любимые улочки. Я знаю всегда, куда я могу пойти, где посидеть. В любом месте Питера я всегда знаю, где можно провести классно время.

В Москве я живу уже шесть лет, но даже не знаю, куда можно тут сходить с подругой. И как только у меня появляется несколько свободных дней, то я еду в Питер. Я даже поставлю Петербург в приоритет какому-то отпуску на море. То есть я лучше поеду домой.

Питерские дожди и слякоть – это же моя история. Да, многие говорят, что это серый дождливый город, но я же там родилась, и для меня такая погода в порядке вещей, хотя я тоже дождь не люблю.

Вспоминаю историю, как я приехала домой после четырехмесячного отсутствия. Это была осень, естественно, серое небо, на солнце даже нет намека. Идет дождь, я иду с этим несчастным зонтиком, который выворачивается из-за ветра наизнанку. Я иду вся мокрая, а потом меня вдобавок и машина обрызгала грязью. Но я подхожу к дому и говорю себе: «Вот мой дом. Как все здорово». А что вся мокрая и в грязи, это ничего страшного. Лучше так, чем в Москве», – сказала Кнороз.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoПолина Кнороз
logoсборная России жен
прыжки с шестом
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Полина Кнороз: «Надела шикарное платье, вышла на улицу, а какие-то мужчины начали в мой адрес кискать и кричать. Это было ужасно»
2348 минут назад
Полина Кнороз: «Себастьян Коу нас терпеть не может»
52 минуты назад
Полина Кнороз: «Сегодня мне очень сильно мешал ветер. Можно было побороться с ним, но я испугалась»
21 июня, 11:45
Главные новости
Полина Кнороз: «Надела шикарное платье, вышла на улицу, а какие-то мужчины начали в мой адрес кискать и кричать. Это было ужасно»
2348 минут назад
Полина Кнороз: «Себастьян Коу нас терпеть не может»
52 минуты назад
Федерации потратят около 24 млрд рублей на реализацию госпрограммы «Спорт России» в 2025 году
7вчера, 15:55
Счетная палата выявила недостатки на сумму 2,8 млрд рублей в деятельности Минспорта и ЦСП за 2024 год
54вчера, 12:08
Дмитрий Свищев: «Желаю Ковентри не бояться и принять решение о допуске российских спортсменов. Если надо, мы поможем ей»
37вчера, 09:41
Политик Александр Хинштейн: «Спорт сегодня не вне политики. Верим, что призыв барона Пьера де Кубертена возобладает»
3вчера, 08:35
Екатерина Конева: «Не могу сказать, получится ли у меня дотянуть до Олимпиады-2028»
1вчера, 06:45
Мария Захарова: «Мировой спорт без россиян деградировал. Соревнования и осиротели, и обеднели»
20вчера, 06:37
Дмитрий Губерниев: «Нужно проводить соревнования в тех странах, где все равны, где нет сегрегации по национальному признаку»
2325 июня, 19:17
Журова о назначении ветерана СВО главой ЦСП: «Эта должность – как на линии огня, только в спорте»
5825 июня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46