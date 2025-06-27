Прыгунья с шестом Кнороз о Петербурге: «Иду вся мокрая и в грязи, это ничего страшного. Лучше так, чем в Москве»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз призналась, что не любит Москву.

«Честно скажу, с Москвой контакт я не нашла. Квартира тогда была куплена для того, чтобы вложить какие-то деньги. Квартиру всегда можно продать, она не привязывает тебя к месту. Да, но я тут поняла недавно, что мне очень нравится столичный район Куркино. Я там погуляла, смотрю, как здорово. Здесь я бы, наверное, хотела жить.

Наверное, вот Куркино — это единственное место в Москве, где я представляю себе свою жизнь в дальнейшем будущем. Так — нет, Москву я не люблю, каких-то там любимых мест у меня нет. Вот про Питер я могу сказать все. У меня там есть любимые кафе, любимые улочки. Я знаю всегда, куда я могу пойти, где посидеть. В любом месте Питера я всегда знаю, где можно провести классно время.

В Москве я живу уже шесть лет, но даже не знаю, куда можно тут сходить с подругой. И как только у меня появляется несколько свободных дней, то я еду в Питер. Я даже поставлю Петербург в приоритет какому-то отпуску на море. То есть я лучше поеду домой.

Питерские дожди и слякоть – это же моя история. Да, многие говорят, что это серый дождливый город, но я же там родилась, и для меня такая погода в порядке вещей, хотя я тоже дождь не люблю.

Вспоминаю историю, как я приехала домой после четырехмесячного отсутствия. Это была осень, естественно, серое небо, на солнце даже нет намека. Идет дождь, я иду с этим несчастным зонтиком, который выворачивается из-за ветра наизнанку. Я иду вся мокрая, а потом меня вдобавок и машина обрызгала грязью. Но я подхожу к дому и говорю себе: «Вот мой дом. Как все здорово». А что вся мокрая и в грязи, это ничего страшного. Лучше так, чем в Москве», – сказала Кнороз .