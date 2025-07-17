Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Универсиады в Германии
Россияне прошли на параде спортсменов во время церемонии открытия Универсиады.
Церемония состоялась 16 июля в немецком Дуйсбурге.
Российские спортсмены, участвующие в соревнованиях в нейтральном статусе, прошли по стадиону в середине парада атлетов.
Флаг Международной федерации университетского спорта (FISU) нес чемпион России по тхэквондо Ханмагомед Рамазанов.
Универсиада продлится до 27 июля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости