Кубок сильнейших. Лысенко, Кочанова, Конева, Пронкин и Никитин одержали победы, другие результаты
13 июля в Бресте проходит второй (заключительный) день соревнований по легкой атлетике.
Брест, Беларусь
Женщины
200 м
1. Юлия Караваева – 22,94
2. Вера Филатова – 23,31
3. Наталья Комбарова – 23,42
5000 м
1. Любовь Дубровская – 15.27,04
2. Мария Ермакова – 15.32,86
3. Альбина Гадельшина – 16.14,89
Прыжки в высоту
1. Мария Кочанова – 2,00
2. Кристина Королева – 1,92
3. Елизавета Валуева (Беларусь) – 1,88
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 14,49
2. Анастасия Кобылянских – 14,14
3. Анастасия Дрозд (Беларусь) – 14,13
Диск
1. Виолетта Игнатьева – 61,59
2. Елена Панова – 59,97
3. Анастасия Мартынова – 58,49
Молот
1. Софья Палкина – 76,22
2. Анастасия Григорьева – 72,92
3. Елизавета Царева – 72,29
Семиборье
1. Валерия Москвитина – 6368
2. Юлия Роут (Беларусь) – 6053
3. Юлия Сохацкая – 5995
Мужчины
200 м
1. Константин Крылов – 20,60
2. Илья Сазонов – 20,63
3. Никита Жигар (Беларусь) – 20,64
800 м
1. Дмитрий Пасечник – 1.46,16
2. Николай Вербицкий – 1.46,54
3. Даниил Некрасов – 1.46,97
5000 м
1. Владимир Никитин – 13.40,78
2. Дмитрий Иваненко (Беларусь) – 14.06,31
3. Павел Небыт (Беларусь) – 14.10,96
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,35
2. Матвей Тычинкин – 2,28
3. Ярослав Климов – 2,24
Тройной прыжок
1. Максим Нестеренко (Беларусь) – 17,01
2. Виталий Павлов – 16,75
3. Илья Телькунов – 16,67
Диск
1. Владислав Пучко (Беларусь) – 63,91
2. Алексей Худяков – 63,33
3. Евгений Богуцкий (Беларусь) – 61,62
Молот
1. Валерий Пронкин – 78,73
2. Александр Шиманович (Беларусь) – 77,01
3. Андрей Романов – 75,76
Десятиборье
1. Максим Андралойть (Беларусь) – 8219
2. Виталий Жук (Беларусь) – 7902
3. Александр Комаров – 7874