Кубок сильнейших. Лысенко, Кочанова, Конева, Пронкин и Никитин одержали победы, другие результаты

Лысенко, Кочанова, Конева, Пронкин и Никитин победили на Кубке сильнейших.

13 июля в Бресте проходит второй (заключительный) день соревнований по легкой атлетике.

Кубок сильнейших

Брест, Беларусь

Женщины

200 м

1. Юлия Караваева – 22,94

2. Вера Филатова – 23,31

3. Наталья Комбарова – 23,42

5000 м

1. Любовь Дубровская – 15.27,04

2. Мария Ермакова – 15.32,86

3. Альбина Гадельшина – 16.14,89

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 2,00

2. Кристина Королева – 1,92

3. Елизавета Валуева (Беларусь) – 1,88

Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 14,49

2. Анастасия Кобылянских – 14,14

3. Анастасия Дрозд (Беларусь) – 14,13

Диск

1. Виолетта Игнатьева – 61,59

2. Елена Панова – 59,97

3. Анастасия Мартынова – 58,49

Молот

1. Софья Палкина – 76,22

2. Анастасия Григорьева – 72,92

3. Елизавета Царева – 72,29

Семиборье

1. Валерия Москвитина – 6368

2. Юлия Роут (Беларусь) – 6053

3. Юлия Сохацкая – 5995

Мужчины

200 м

1. Константин Крылов – 20,60

2. Илья Сазонов – 20,63

3. Никита Жигар (Беларусь) – 20,64

800 м

1. Дмитрий Пасечник – 1.46,16

2. Николай Вербицкий – 1.46,54

3. Даниил Некрасов – 1.46,97

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.40,78

2. Дмитрий Иваненко (Беларусь) – 14.06,31

3. Павел Небыт (Беларусь) – 14.10,96

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,35

2. Матвей Тычинкин – 2,28

3. Ярослав Климов – 2,24

Тройной прыжок

1. Максим Нестеренко (Беларусь) – 17,01

2. Виталий Павлов – 16,75

3. Илья Телькунов – 16,67

Диск

1. Владислав Пучко (Беларусь) – 63,91

2. Алексей Худяков – 63,33

3. Евгений Богуцкий (Беларусь) – 61,62

Молот

1. Валерий Пронкин – 78,73

2. Александр Шиманович (Беларусь) – 77,01

3. Андрей Романов – 75,76

Десятиборье

1. Максим Андралойть (Беларусь) – 8219

2. Виталий Жук (Беларусь) – 7902

3. Александр Комаров – 7874