Бегун Владимир Никитин стал самым тестируемым РУСАДА спортсменом за полгода
Бегун Владимир Никитин стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом в первое полугодие 2025 года
С января по июнь 32-летний спортсмен проверялся на допинг восемь раз. По семь раз РУСАДА тестировало бегунов Константина Холмогорова, Анастасию Красильникову и Александру Масютенко.
В 2025-м Никитин победил на Кубке сильнейших в беге на 5000 м, выиграл зимний чемпионат России на 3000 м, занял 2-е место на Казанском марафоне.
Анекдот: допинг-офицер мчал на метро спасать рекорд России, который никто не ожидал
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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