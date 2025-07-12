Кубок сильнейших. Кнороз, Ткалич, Тангара, Соколова, Каграманова, Крылов одержали победы, Макаренко – 2-я, другие результаты
12 июля прошел первый соревновательный день.
Кубок сильнейших
Брест, Беларусь
Женщины
100 м
1. Юлия Караваева – 11,33
2. Кристина Макаренко – 11,52
3. Наталья Комбарова – 11,61
100 м с/б
1. Виктория Погребняк – 13,28
2. Дарья Осипова – 13,33
3. Ксения Примак – 13,35
400 м
1. Полина Ткалич – 51,05
2. Екатерина Живаева (Беларусь) – 51,62
3. Анна Садовничева – 51,94
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 55,04
2. Кристина Вершинина – 56,17
3. Екатерина Беланович (Беларусь) – 56,87
800 м
1. Мария Прохорец – 2.01,00
2. Анастасия Мадышева – 2.02,69
3. Ольга Родиошкина – 2.03,56
3000 м с/п
1. Татьяна Шабанова (Беларусь) – 9.44,61
2. Анастасия Красильникова – 9.47,50
3. Анна Тропина – 9.48,36
Спортивная ходьба, 10 000 м
1. Рейхан Каграманова – 43.03,66
2. Эльвира Новосельцева – 43.05,97
3. Анна Терлюкевич (Беларусь) – 43.18,60
Прыжки в длину
1. Елена Соколова – 6,72
2. Рамиля Валитова – 6,72
3. Таисия Дмитриева – 6,70
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,83
2. Татьяна Калинина – 4,65
3. Аксана Гатауллина – 4,40
Ядро
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,43
2. Алена Гордеева – 18,27
3. Елена Трус (Беларусь) – 17,35
Копье
1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 60,59
2. Юлия Макеева (Беларусь) – 58,04
3. Валерия Бездольная – 56,90
Мужчины
100 м
1. Константин Крылов – 10,32
2. Алексей Завалий – 10,49
3. Илья Сазонов – 10,52
110 м с/б
1. Семен Манаков – 13,91
2. Артем Макаренко – 13,92
3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,96
400 м
1. Данил Вешняков – 46,18
2. Дмитрий Разумов – 46,37
3. Максим Федяев – 46,52
400 м с/б
1. Федор Иванов – 48,79
2. Владимир Лысенко – 50,16
3. Данил Ефимов – 50,24
1500 м
1. Вячеслав Скудный (Беларусь) – 3.37,05
2. Илья Карнаухов (Беларусь) – 3.37,08
3. Егор Лимонов – 3.38,22
3000 м с/п
1. Максим Якушев – 8.32,32
2. Дмитрий Иваненко (Беларусь) – 8.37,08
3. Петр Швецов – 8.46,27
Спортивная ходьба, 10 000 м
1. Сергей Кожевников – 39.03,32
2. Данила Мартынов – 39.07,31
3. Александр Гарин – 39.14,13
Прыжки в длину
1. Алексей Дудинский (Беларусь) – 8,16
2. Артем Гурин (Беларусь) – 8,12
3. Юрий Ожгибесов – 8,07
Прыжки с шестом
1. Михаил Шмыков – 5,85
2. Александр Соловьев – 5,60
3. Матвей Волков (Беларусь) – 5,50
Ядро
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,98
2. Семен Бородаев – 20,19
3. Максим Афонин – 19,94
Копье
1. Борис Бездольный – 83,83
2. Алексей Котковец (Беларусь) – 82,14
3. Дмитрий Тарабин – 77,29
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. В расписании указано московское время.