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Кубок сильнейших. Кнороз, Ткалич, Тангара, Соколова, Каграманова, Крылов одержали победы, Макаренко – 2-я, другие результаты

Кнороз, Ткалич, Тангара победили на Кубке сильнейших по легкой атлетике в Бресте.

12 июля прошел первый соревновательный день.

Кубок сильнейших

Брест, Беларусь

Женщины

100 м

1. Юлия Караваева – 11,33

2. Кристина Макаренко – 11,52

3. Наталья Комбарова – 11,61

100 м с/б

1. Виктория Погребняк – 13,28

2. Дарья Осипова – 13,33

3. Ксения Примак – 13,35

400 м

1. Полина Ткалич – 51,05

2. Екатерина Живаева (Беларусь) – 51,62

3. Анна Садовничева – 51,94

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 55,04

2. Кристина Вершинина – 56,17

3. Екатерина Беланович (Беларусь) – 56,87

800 м

1. Мария Прохорец – 2.01,00

2. Анастасия Мадышева – 2.02,69

3. Ольга Родиошкина – 2.03,56

3000 м с/п

1. Татьяна Шабанова (Беларусь) – 9.44,61

2. Анастасия Красильникова – 9.47,50

3. Анна Тропина – 9.48,36

Спортивная ходьба, 10 000 м

1. Рейхан Каграманова – 43.03,66

2. Эльвира Новосельцева – 43.05,97

3. Анна Терлюкевич (Беларусь) – 43.18,60

Прыжки в длину

1. Елена Соколова – 6,72

2. Рамиля Валитова – 6,72

3. Таисия Дмитриева – 6,70

Прыжки с шестом

1. Полина Кнороз – 4,83

2. Татьяна Калинина – 4,65

3. Аксана Гатауллина – 4,40

Ядро

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,43

2. Алена Гордеева – 18,27

3. Елена Трус (Беларусь) – 17,35

Копье

1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 60,59

2. Юлия Макеева (Беларусь) – 58,04

3. Валерия Бездольная – 56,90

Мужчины

100 м

1. Константин Крылов – 10,32

2. Алексей Завалий – 10,49

3. Илья Сазонов – 10,52

110 м с/б

1. Семен Манаков – 13,91

2. Артем Макаренко – 13,92

3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,96

400 м

1. Данил Вешняков – 46,18

2. Дмитрий Разумов – 46,37

3. Максим Федяев – 46,52

400 м с/б

1. Федор Иванов – 48,79

2. Владимир Лысенко – 50,16

3. Данил Ефимов – 50,24

1500 м

1. Вячеслав Скудный (Беларусь) – 3.37,05

2. Илья Карнаухов (Беларусь) – 3.37,08

3. Егор Лимонов – 3.38,22

3000 м с/п

1. Максим Якушев – 8.32,32

2. Дмитрий Иваненко (Беларусь) – 8.37,08

3. Петр Швецов – 8.46,27

Спортивная ходьба, 10 000 м

1. Сергей Кожевников – 39.03,32

2. Данила Мартынов – 39.07,31

3. Александр Гарин – 39.14,13

Прыжки в длину

1. Алексей Дудинский (Беларусь) – 8,16

2. Артем Гурин (Беларусь) – 8,12

3. Юрий Ожгибесов – 8,07

Прыжки с шестом

1. Михаил Шмыков – 5,85

2. Александр Соловьев – 5,60

3. Матвей Волков (Беларусь) – 5,50

Ядро

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,98

2. Семен Бородаев – 20,19

3. Максим Афонин – 19,94

Копье

1. Борис Бездольный – 83,83

2. Алексей Котковец (Беларусь) – 82,14

3. Дмитрий Тарабин – 77,29

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. В расписании указано московское время.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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