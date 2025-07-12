Кубок сильнейших. Кнороз, Ткалич, Тангара, Соколова, Каграманова, Крылов одержали победы, Макаренко – 2-я, другие результаты

Кнороз, Ткалич, Тангара победили на Кубке сильнейших по легкой атлетике в Бресте.

12 июля прошел первый соревновательный день. Кубок сильнейших Брест, Беларусь Женщины 100 м 1. Юлия Караваева – 11,33 2. Кристина Макаренко – 11,52 3. Наталья Комбарова – 11,61 100 м с/б 1. Виктория Погребняк – 13,28 2. Дарья Осипова – 13,33 3. Ксения Примак – 13,35 400 м 1. Полина Ткалич – 51,05 2. Екатерина Живаева (Беларусь) – 51,62 3. Анна Садовничева – 51,94 400 м с/б 1. Эмилия Тангара – 55,04 2. Кристина Вершинина – 56,17 3. Екатерина Беланович (Беларусь) – 56,87 800 м 1. Мария Прохорец – 2.01,00 2. Анастасия Мадышева – 2.02,69 3. Ольга Родиошкина – 2.03,56 3000 м с/п 1. Татьяна Шабанова (Беларусь) – 9.44,61 2. Анастасия Красильникова – 9.47,50 3. Анна Тропина – 9.48,36 Спортивная ходьба, 10 000 м 1. Рейхан Каграманова – 43.03,66 2. Эльвира Новосельцева – 43.05,97 3. Анна Терлюкевич (Беларусь) – 43.18,60 Прыжки в длину 1. Елена Соколова – 6,72 2. Рамиля Валитова – 6,72 3. Таисия Дмитриева – 6,70 Прыжки с шестом 1. Полина Кнороз – 4,83 2. Татьяна Калинина – 4,65 3. Аксана Гатауллина – 4,40 Ядро 1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,43 2. Алена Гордеева – 18,27 3. Елена Трус (Беларусь) – 17,35 Копье 1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 60,59 2. Юлия Макеева (Беларусь) – 58,04 3. Валерия Бездольная – 56,90 Мужчины 100 м 1. Константин Крылов – 10,32 2. Алексей Завалий – 10,49 3. Илья Сазонов – 10,52 110 м с/б 1. Семен Манаков – 13,91 2. Артем Макаренко – 13,92 3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,96 400 м 1. Данил Вешняков – 46,18 2. Дмитрий Разумов – 46,37 3. Максим Федяев – 46,52 400 м с/б 1. Федор Иванов – 48,79 2. Владимир Лысенко – 50,16 3. Данил Ефимов – 50,24 1500 м 1. Вячеслав Скудный (Беларусь) – 3.37,05 2. Илья Карнаухов (Беларусь) – 3.37,08 3. Егор Лимонов – 3.38,22 3000 м с/п 1. Максим Якушев – 8.32,32 2. Дмитрий Иваненко (Беларусь) – 8.37,08 3. Петр Швецов – 8.46,27 Спортивная ходьба, 10 000 м 1. Сергей Кожевников – 39.03,32 2. Данила Мартынов – 39.07,31 3. Александр Гарин – 39.14,13 Прыжки в длину 1. Алексей Дудинский (Беларусь) – 8,16 2. Артем Гурин (Беларусь) – 8,12 3. Юрий Ожгибесов – 8,07 Прыжки с шестом 1. Михаил Шмыков – 5,85 2. Александр Соловьев – 5,60 3. Матвей Волков (Беларусь) – 5,50 Ядро 1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,98 2. Семен Бородаев – 20,19 3. Максим Афонин – 19,94 Копье 1. Борис Бездольный – 83,83 2. Алексей Котковец (Беларусь) – 82,14 3. Дмитрий Тарабин – 77,29 ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. В расписании указано московское время.