Кристина Макаренко о 100-метровке: «Было очень странно, когда в такой большой стране, как наша, несколько лет никто не мог конкурировать со мной»

Кристина Макаренко считает, что показала плохой результат в спринте на Кубке сильнейших.

Накануне Макаренко прибежала второй на дистанции 100 м на соревнованиях в Бресте, показав время 11,52 секунды. Победу одержала Юлия Караваева (11,33).

«Результат очень плохой. Тяжело давалась подготовка, очень много было потеряно времени на восстановление.

Я только сейчас начинаю чувствовать более-менее какой-то бег. Кажется, я должна бежать побыстрее, но пока не получается.

Надеюсь, что на чемпионате России смогу показать более быстрые секунды, на тренировках у меня получается более-менее хорошо.

Юля – молодец. Я считаю, что было очень странно, когда в такой большой стране, как наша, на протяжении нескольких лет никто не мог конкурировать со мной, хотя были сезоны, когда с результатами 11,30 – 11,40 я могла выигрывать чемпионат России», – сказала многократная чемпионка России.

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