Кнороз о личном рекорде на Кубке сильнейших: «Приятно было прыгнуть на 4,83, но считаю, что это проходящий результат. Надо было взять 4,90»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз высказалась о личном рекорде на турнире в Бресте.

Кнороз победила в прыжках с шестом на Кубке сильнейших в Беларуси с результатом 4,83 м – это личный рекорд спортсменки.

«Конечно, приятно было прыгнуть на 4,83, но я все равно считаю, что это проходящий результат, я не раз пыталась прыгать на таких высотах. Надо было взять сегодня 4,90, тогда вообще была бы счастлива. Не удалось, потому что подустала и не хватало скорости. Владимир Ильич (Шульгин, тренер спортсменки) мне сказал, что, если бы я доделала хотя бы прыжок, я могла бы прыгнуть спокойно на 4,90. Но мне казалось во время прыжка, что планка далеко, я боялась приземлиться мимо и сломать шею.

Сегодня старт был непривычно рано, почему-то в последнее время организаторы стали проводить соревнования в женских прыжках с шестом в 11 утра, поэтому я стала чуть-чуть привыкать к этому режиму. Но, как сказал мой тренер, талант у меня просыпается после 12 часов, поэтому здесь я чуть-чуть не добрала», – сказала Кнороз.

Легкоатлетка сообщила, что следующим стартом для нее станет чемпионат России, который пройдет с 7 по 10 августа в Казани.

«Но никакого отдыха не будет. Мне такой план тренировок подготовили, что, боюсь, не выживу», – шутя отметила спортсменка.