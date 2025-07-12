Федор Иванов о победе на Кубке сильнейших: «Хотелось выбежать из 48 секунд, чтобы сказать, что в России я такой один. Но получились скромные для меня секунды»

Федор Иванов оценил свою победу на Кубке сильнейших по легкой атлетике.

Соревнования проходят в Бресте (Беларусь). Российский бегун Иванов победил на дистанции 400 метров с барьерами с результатом 48,79 секунды.

«Не рассчитывал здесь показать быстрые секунды, так как готовлюсь к чемпионату России. Если брать по сезону, сегодня самый тяжелый бег был. Нахожусь под загрузкой. Конечно, хотелось выбежать из 48 секунд, чтобы сказать, что в России я такой один. Но в этот раз получились скромные для меня секунды», – сказал Иванов.

В мае Иванов установил личный рекорд (48,30) на командном чемпионате России в Сочи. Рекорд страны (48,05) принадлежит Денису Кудрявцеву с 2015-го.