Владимир Никитин: «В этом сезоне точно марафоны бегать больше не буду»

Владимир Никитин заявил, что больше не будет бегать марафоны в 2025 году.

В мае Никитин занял второе место на Казанском марафоне, который носил статус чемпионата России.

«Я не побегу марафон «Белые ночи», в это время мне предстоит участие в ведомственных стартах. Московский марафон тоже пропущу, но может, пробегу там «десятку». В этом сезоне точно марафоны бегать больше не буду.

Своим выступлением на Кубке России я доволен (накануне Никитин стал третьим на дистанции 1500 метров – Спортс’’), со мной соперничали ребята, у которых скоростные качества лучше, чем у меня. Все-таки первый старт в этом сезоне был у меня марафон, поэтому и подготовка у меня была совсем другой.

На Кубке сильнейших спортсменов в Беларуси я побегу 5 000 метров, меня заявят на эту дистанцию без отбора», – рассказал Никитин.

«У меня есть футболка с надписью «ноль на мировом уровне». Наш лучший бегун – герой мемов