Владимир Никитин: «В этом сезоне точно марафоны бегать больше не буду»
В мае Никитин занял второе место на Казанском марафоне, который носил статус чемпионата России.
«Я не побегу марафон «Белые ночи», в это время мне предстоит участие в ведомственных стартах. Московский марафон тоже пропущу, но может, пробегу там «десятку». В этом сезоне точно марафоны бегать больше не буду.
Своим выступлением на Кубке России я доволен (накануне Никитин стал третьим на дистанции 1500 метров – Спортс’’), со мной соперничали ребята, у которых скоростные качества лучше, чем у меня. Все-таки первый старт в этом сезоне был у меня марафон, поэтому и подготовка у меня была совсем другой.
На Кубке сильнейших спортсменов в Беларуси я побегу 5 000 метров, меня заявят на эту дистанцию без отбора», – рассказал Никитин.
«У меня есть футболка с надписью «ноль на мировом уровне». Наш лучший бегун – герой мемов