Кубок России. Гатауллина, Караваева, Аплачкина, Садовничева, Кожевников, Сазонов одержали победы, Ткалич – 2-я

В Жуковском проходит Кубок России по легкой атлетике.

Легкая атлетика

FONBET Кубок России

Жуковский

Мужчины

200 м

1. Илья Сазонов – 20,53

2. Данил Росляков – 20,64

3. Александр Николаев – 20,65

400 м

1. Данил Вешняков – 46,86

2. Александр Масютенко – 47,21

3. Максим Федяев – 47,24

1500 м

1. Егор Лимонов – 3.43,62

2. Константин Холмогоров – 3.43,90

3. Владимир Никитин – 3.44,44

Ходьба, 10 000 м

1. Сергей Кожевников – 38.10,39

2. Данила Мартынов – 38.19,03

3. Максим Бойко – 38.33,38

Прыжки в длину

1. Родион Севастьянов – 7,62

2. Артемий Коленченко – 7,55

3. Юрий Ожгибесов – 7,50

Женщины

200 м

1. Юлия Караваева – 22,77

2. Вера Филатова – 23,02

2. Виктория Максимова – 23,02

400 м

1. Анна Садовничева – 52,62

2. Полина Ткалич – 52,82

3. Валерия Савенкова – 53,18

1500 м

1. Светлана Аплачкина – 4.15,67

2. Мария Прохорец – 4.16,28

3. Анастасия Красильникова – 4.16,30

Метание диска

1. Виолетта Игнатьева – 60,72

2. Наталья Карпова – 59,04

3. Елена Панова – 58,18

Прыжки с шестом

1. Аксана Гатауллина – 4,45

2. Татьяна Калинина – 4,35

3. Рената Тимофева – 4,20

Полина Кнороз не справилась с тремя попытками на 4,20.

Прыжки в длину

1. Рамиля Валитова – 6,38

2. Таисия Дмитриева – 6,38

3. Елена Соколова – 6,33

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 1,86

2. Надежда Андрюхина – 1,86

3. Кристина Королева – 1,86

Метание молота

1. Софья Палкина – 72,43

2. Анастасия Григорьева – 67,68

3. Елизавета Царева – 65,67