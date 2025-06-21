Кубок России. Гатауллина, Караваева, Аплачкина, Садовничева, Кожевников, Сазонов одержали победы, Ткалич – 2-я
Легкая атлетика
FONBET Кубок России
Жуковский
Мужчины
200 м
1. Илья Сазонов – 20,53
2. Данил Росляков – 20,64
3. Александр Николаев – 20,65
400 м
1. Данил Вешняков – 46,86
2. Александр Масютенко – 47,21
3. Максим Федяев – 47,24
1500 м
1. Егор Лимонов – 3.43,62
2. Константин Холмогоров – 3.43,90
3. Владимир Никитин – 3.44,44
Ходьба, 10 000 м
1. Сергей Кожевников – 38.10,39
2. Данила Мартынов – 38.19,03
3. Максим Бойко – 38.33,38
Прыжки в длину
1. Родион Севастьянов – 7,62
2. Артемий Коленченко – 7,55
3. Юрий Ожгибесов – 7,50
Женщины
200 м
1. Юлия Караваева – 22,77
2. Вера Филатова – 23,02
2. Виктория Максимова – 23,02
400 м
1. Анна Садовничева – 52,62
2. Полина Ткалич – 52,82
3. Валерия Савенкова – 53,18
1500 м
1. Светлана Аплачкина – 4.15,67
2. Мария Прохорец – 4.16,28
3. Анастасия Красильникова – 4.16,30
Метание диска
1. Виолетта Игнатьева – 60,72
2. Наталья Карпова – 59,04
3. Елена Панова – 58,18
Прыжки с шестом
1. Аксана Гатауллина – 4,45
2. Татьяна Калинина – 4,35
3. Рената Тимофева – 4,20
Полина Кнороз не справилась с тремя попытками на 4,20.
Прыжки в длину
1. Рамиля Валитова – 6,38
2. Таисия Дмитриева – 6,38
3. Елена Соколова – 6,33
Прыжки в высоту
1. Мария Кочанова – 1,86
2. Надежда Андрюхина – 1,86
3. Кристина Королева – 1,86
Метание молота
1. Софья Палкина – 72,43
2. Анастасия Григорьева – 67,68
3. Елизавета Царева – 65,67