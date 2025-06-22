Кубок России. Лысенко, Каграманова, Бездольный, Худяков, Чижиков, Прохорец, Погребняк одержали победы, другие результаты

Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России в Жуковском.

Кубок России по легкой атлетике Жуковский Мужчины 110 м с/б 1. Семен Минаков – 13,87 2. Даниил Шубин – 13,98 3. Константин Шабанов – 13,99 800 м 1. Дмитрий Пасечник – 1.46,98 2. Николай Вербицкий – 1.47,67 3. Алексей Ломакин – 1.47,77 3000 м с/п 1. Эдуард Батыршин – 8.31,17 2. Максим Якушев – 8.31,70 3. Петр Швецов – 8.49,84 Прыжки в высоту 1. Данил Лысенко – 2,27 2. Матвей Тычинкин – 2,23 3. Александр Асанов – 2,19 Тройной прыжок 1. Дмитрий Чижиков – 16,66 2. Илья Телькунов – 16,53 3. Виталий Павлов – 16,17 Копье 1. Борис Бездольный – 81,82 2. Дмитрий Тарабин – 77,77 3. Николай Орлов – 76,13 Диск 1. Алексей Худяков – 64,09 2. Александр Горбачев – 55,30 3. Алексей Сысоев – 55,17 Женщины 100 м с/б 1. Виктория Погребняк – 13,24 2. Ксения Примак – 13,27 3. Валерия Громова – 13,29 800 м 1. Мария Прохорец – 2.00,96 2. Анастасия Мадышева – 2.01,65 3. Анастасия Платонова – 2.02,62 3000 м с/п 1. Анастасия Красильникова – 9.41,21 2. Анна Тропина – 9.51,41 3. Карина Костромина – 10.14,74 Спортивная ходьба, 10 000 м 1. Рейхан Каграманова – 44.1,65 2. Эльвира Новосельцева – 44.25,85 3. Анастасия Трухова – 44.57,07 Ядро 1. Алена Гордеева – 17,53 2. Снежана Трофимец – 17,08 3. Ольга Батырева – 16,73