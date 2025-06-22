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Кубок России. Лысенко, Каграманова, Бездольный, Худяков, Чижиков, Прохорец, Погребняк одержали победы, другие результаты

Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России в Жуковском.

Кубок России по легкой атлетике

Жуковский

Мужчины

110 м с/б

1. Семен Минаков – 13,87

2. Даниил Шубин – 13,98

3. Константин Шабанов – 13,99

800 м

1. Дмитрий Пасечник – 1.46,98

2. Николай Вербицкий – 1.47,67

3. Алексей Ломакин – 1.47,77

3000 м с/п

1. Эдуард Батыршин – 8.31,17

2. Максим Якушев – 8.31,70

3. Петр Швецов – 8.49,84

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,27

2. Матвей Тычинкин – 2,23

3. Александр Асанов – 2,19

Тройной прыжок

1. Дмитрий Чижиков – 16,66

2. Илья Телькунов – 16,53

3. Виталий Павлов – 16,17

Копье

1. Борис Бездольный – 81,82

2. Дмитрий Тарабин – 77,77

3. Николай Орлов – 76,13

Диск

1. Алексей Худяков – 64,09

2. Александр Горбачев – 55,30

3. Алексей Сысоев – 55,17

Женщины

100 м с/б

1. Виктория Погребняк – 13,24

2. Ксения Примак – 13,27

3. Валерия Громова – 13,29

800 м

1. Мария Прохорец – 2.00,96

2. Анастасия Мадышева – 2.01,65

3. Анастасия Платонова – 2.02,62

3000 м с/п

1. Анастасия Красильникова – 9.41,21

2. Анна Тропина – 9.51,41

3. Карина Костромина – 10.14,74

Спортивная ходьба, 10 000 м

1. Рейхан Каграманова – 44.1,65

2. Эльвира Новосельцева – 44.25,85

3. Анастасия Трухова – 44.57,07

Ядро

1. Алена Гордеева – 17,53

2. Снежана Трофимец – 17,08

3. Ольга Батырева – 16,73

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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Рейхан Каграманова
Александр Асанов
Ксения Примак
Виктория Погребняк
Илья Телькунов
logoДмитрий Тарабин
Мария Прохорец
Карина Костромина
Виталий Павлов
Алексей Сысоев
Даниил Шубин
Дмитрий Пасечник
Снежана Трофимец
Анастасия Мадышева
Петр Швецов
logoДанил Лысенко
Эдуард Батыршин
Александр Горбачев
Николай Орлов
Алена Гордеева
Эльвира Хасанова
Максим Якушев
Николай Вербицкий
Матвей Тычинкин
Анастасия Красильникова
Дмитрий Чижиков
Алена Бугакова
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