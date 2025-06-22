Кубок России. Лысенко, Каграманова, Бездольный, Худяков, Чижиков, Прохорец, Погребняк одержали победы, другие результаты
Кубок России по легкой атлетике
Жуковский
Мужчины
110 м с/б
1. Семен Минаков – 13,87
2. Даниил Шубин – 13,98
3. Константин Шабанов – 13,99
800 м
1. Дмитрий Пасечник – 1.46,98
2. Николай Вербицкий – 1.47,67
3. Алексей Ломакин – 1.47,77
3000 м с/п
1. Эдуард Батыршин – 8.31,17
2. Максим Якушев – 8.31,70
3. Петр Швецов – 8.49,84
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,27
2. Матвей Тычинкин – 2,23
3. Александр Асанов – 2,19
Тройной прыжок
1. Дмитрий Чижиков – 16,66
2. Илья Телькунов – 16,53
3. Виталий Павлов – 16,17
Копье
1. Борис Бездольный – 81,82
2. Дмитрий Тарабин – 77,77
3. Николай Орлов – 76,13
Диск
1. Алексей Худяков – 64,09
2. Александр Горбачев – 55,30
3. Алексей Сысоев – 55,17
Женщины
100 м с/б
1. Виктория Погребняк – 13,24
2. Ксения Примак – 13,27
3. Валерия Громова – 13,29
800 м
1. Мария Прохорец – 2.00,96
2. Анастасия Мадышева – 2.01,65
3. Анастасия Платонова – 2.02,62
3000 м с/п
1. Анастасия Красильникова – 9.41,21
2. Анна Тропина – 9.51,41
3. Карина Костромина – 10.14,74
Спортивная ходьба, 10 000 м
1. Рейхан Каграманова – 44.1,65
2. Эльвира Новосельцева – 44.25,85
3. Анастасия Трухова – 44.57,07
Ядро
1. Алена Гордеева – 17,53
2. Снежана Трофимец – 17,08
3. Ольга Батырева – 16,73