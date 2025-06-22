Десятые Российско-Китайские летние молодежные игры пройдут в Калининграде в 2026-м

Десятые Российско-Китайские летние молодежные игры пройдут в Калининграде.

«В 2026 году, в год 80-летия региона, в Калининграде пройдут десятые Российско-Китайские летние молодежные игры. Подписал соглашение с руководителем Минспорта России Михаилом Детгяревым.

Это значимое международное событие, которое укрепит дружеские связи между Россией и Китаем.

Помимо этого в повестке – планы по строительству ФОКа в Балтийске, ледовой арены в Гурьевске, ФОКа для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой и Центра прогресса бокса в Калининграде, спорткомплекса в Полесске.

Сейчас в процессе создание ФОКов в Гвардейске, Славске и Мамоново, бассейна в Светлом. Со следующего года начинаем проектирование объектов в Краснознаменске, Нестерове, Янтарном, Ладушкине, построим в Черняховске.

Ставим цель – создать в каждом муниципалитете крупный спортивный объект. Договорились оснастить и модернизировать многофункциональные спортивные площадки во всех округах. Благодарю министра за поддержку всех наших предложений!», – написал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.