Дегтярев об участии россиян в «Играх на стероидах»: «В России допинг запрещен по закону. Никаких компромиссов не допускается»
Михаил Дегтярев назвал недопустимым участие россиян в «Играх на стероидах».
Enhanced Games («Расширенные игры») пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. На этих соревнованиях не будет допинг-контроля, поэтому в СМИ турнир неофициально называют «Играми на стероидах».
«В России допинг запрещен по закону, а применение или склонение к применению ряда препаратов – вообще уголовное преступление.
Тут никаких компромиссов не допускается», – заявил министр спорта России.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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