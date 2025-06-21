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Дегтярев об участии россиян в «Играх на стероидах»: «В России допинг запрещен по закону. Никаких компромиссов не допускается»

Михаил Дегтярев назвал недопустимым участие россиян в «Играх на стероидах».

Enhanced Games («Расширенные игры») пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. На этих соревнованиях не будет допинг-контроля, поэтому в СМИ турнир неофициально называют «Играми на стероидах».

«В России допинг запрещен по закону, а применение или склонение к применению ряда препаратов – вообще уголовное преступление.

Тут никаких компромиссов не допускается», – заявил министр спорта России. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Расширенные Игры (Enhanced Games)
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Р-Спорт
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