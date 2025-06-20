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Минспорт поддержал предложение создать федерацию русской тройки

Министерство спорта РФ поддержало предложение о создании федерации русской тройки.

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев. Соревнования русских троек являются национальным видом конного спорта в России.

«Минспорт России поддержал предложение о создании спортивной федерации русской тройки. В свое время это был один из главных видов транспорта, а в наши дни – уже преимущественно только спорт. Как и лапту, городки и другие традиционные русские дисциплины, мы это поддерживаем.

Этой работой сейчас занимается и намерен возглавить наблюдательный совет федерации гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он инициировал этот процесс, обратился в Минспорт и получил от нас поддержку», – рассказал Дегтярев.

По словам министра, сейчас команда Киселева собирает документы для признания вида спорта: разрабатывает правила, фиксирует количество занимающихся. Спорт должен развиваться не менее чем в 23 регионах.

«Когда все требования будут выполнены – федерация будет зарегистрирована», – добавил Дегтярев.

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
Дмитрий Киселев
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