Призер чемпионата Европы француз Хаппио дисквалифицирован на 1,5 года за антидопинговое нарушение

Вильфрид Хаппио дисквалифицирован на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Athletics Integrity Unit (AIU), в 2024 году французский легкоатлет трижды не предоставил информацию о своем местонахождении.

Срок дисквалификации отсчитывается с 30 января 2025-го – то есть с момента временного отстранения. Результаты, показанные им с 17 октября 2024-го, аннулированы.

Хаппио 26 лет, он серебряный призер чемпионата Европы-2022 в беге на 400 метров с барьерами.