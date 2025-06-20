Призер чемпионата Европы француз Хаппио дисквалифицирован на 1,5 года за антидопинговое нарушение
Вильфрид Хаппио дисквалифицирован на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает Athletics Integrity Unit (AIU), в 2024 году французский легкоатлет трижды не предоставил информацию о своем местонахождении.
Срок дисквалификации отсчитывается с 30 января 2025-го – то есть с момента временного отстранения. Результаты, показанные им с 17 октября 2024-го, аннулированы.
Хаппио 26 лет, он серебряный призер чемпионата Европы-2022 в беге на 400 метров с барьерами.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: AIU
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