«Бриллиантовая лига». Чебет, Моррис, Оллман, Найт, Бромелл, Холл одержали победы
«Бриллиантовая лига»
Рим, Италия
6 июня
Женщины
Прыжки с шестом
1. Сэнди Моррис (США) – 4,80
2. Роберта Бруни (Италия) – 4,65
3. Габриэла Леон (США) – 4,65
Диск
1. Валари Оллман (США) – 69,21
2. Яйме Перес (Куба) – 66,63
3. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 65,77
Тройной прыжок
1. Шаника Рикеттс (Ямайка) – 14,64
2. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,46
3. Теа Лафон (Доминиканская Республика) – 14,30
200 м
1. Анавия Баттл (США) – 22,53
2. Эми Хант (Великобритания) – 22,67
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,75
400 м с/б
1. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,67
2. Айомиде Фолорунсо (Италия) – 54,21
3. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 54,31
5000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 14.03,69
2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 14.19,33
3. Надя Баттоклетти (Италия) – 14.23,15
Мужчины
Ядро
1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,89
2. Зейн Вейр (Италия) – 21,67
3. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) – 21,64
100 м
1. Трэйвон Бромелл (США) – 9,84
2. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 9,99
3. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,01
110 м с/б
1. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,14
2. Корделл Тинч (США) – 13,14
3. Дилан Бирд (США) – 13,28
400 м
1. Куинси Холл (США) – 44,22
2. Закити Нене (ЮАР) – 44,23
3. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 44,51
1500 м
1. Азеддин Хабз (Франция) – 3.29,72
2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,75
3. Анасс Эссайи (Марокко) – 3.30,74