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«Бриллиантовая лига». Чебет, Моррис, Оллман, Найт, Бромелл, Холл одержали победы

В Риме прошел этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

Рим, Италия

6 июня

Женщины

Прыжки с шестом

1. Сэнди Моррис (США) – 4,80

2. Роберта Бруни (Италия) – 4,65

3. Габриэла Леон (США) – 4,65

Диск

1. Валари Оллман (США) – 69,21

2. Яйме Перес (Куба) – 66,63

3. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 65,77

Тройной прыжок

1. Шаника Рикеттс (Ямайка) – 14,64

2. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,46

3. Теа Лафон (Доминиканская Республика) – 14,30

200 м

1. Анавия Баттл (США) – 22,53

2. Эми Хант (Великобритания) – 22,67

3.  Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,75

400 м с/б

1. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,67

2. Айомиде Фолорунсо (Италия) – 54,21

3. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 54,31

5000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 14.03,69

2. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 14.19,33

3. Надя Баттоклетти (Италия) – 14.23,15

Мужчины

Ядро

1. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,89

2. Зейн Вейр (Италия) – 21,67

3. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) – 21,64

100 м

1. Трэйвон Бромелл (США) – 9,84

2. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 9,99

3. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,01

110 м с/б

1. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,14

2. Корделл Тинч (США) – 13,14

3. Дилан Бирд (США) – 13,28

400 м

1. Куинси Холл (США) – 44,22

2. Закити Нене (ЮАР) – 44,23

3. Бусанг Кебиначипи (Ботсвана) – 44,51

1500 м

1. Азеддин Хабз (Франция) – 3.29,72

2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,75

3. Анасс Эссайи (Марокко) – 3.30,74

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Йоринде ван Клинкен
Яйме Перес
Сэнди Моррис
logoВалари Оллман
logoБеатрис Чебет
Мари-Джози Та Лу
сборная Кот-д'Ивуара жен
Тимоти Черуйот
Джейсон Джозеф
Корделл Тинч
logoБусанг Кебиначипи
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logoТрэйвон Бромелл
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