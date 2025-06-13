Паралимпиец Михальков о выступлении на этапе «Бриллиантовой лиги»: «Организаторы сделали приглашение и взяли на себя все затраты»

Паралимпиец Петр Михальков рассказал о выступлении на этапе «Бриллиантовой лиги».

6 июня в Риме россиянин стал четвертым в забеге на 100 метров (класс T64, атлеты с протезами нижних конечностей), показав результат 11,68 секунды.

— 23 мая позвонил старший тренер сборной ПОДА по легкой атлетике Олег Костюченко и сказал, что меня приглашают на забег в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме. Организаторы сделали приглашение, чтобы ускорить получение визы, и взяли на себя все затраты на проезд, проживание и питание.

Само собой, забег не входил в официальную программу этапа, он был выставочным, как разогрев перед концертом. Как потом выяснилось, итальянцам понравилось, как я пробежал в Индии 12 марта, когда выиграл 100 м. Поэтому и пригласили.

— Бюрократические препоны с поездкой возникли?

— Самый неприятный момент — очень мало времени на получение визы, но итальянцы приложили все усилия, чтобы ускорить процесс.

— Перелет?

— Вылет был в полночь с 4 на 5 июня, пересадка восемь часов в Абу-Даби, в Рим прилетел в 7 вечера. Летел один, без переводчика, без персонала, без тренера. Перелет непростой, в таком формате никто из спортсменов не привык выступать.

После прилета были сутки на то, чтобы восстановиться, размяться и подготовиться к забегу, который прошел 6 июня в 20:30 — поздновато, тем более с учетом разницы по времени с Москвой, где уже полдесятого. Организм способен показать хороший результат во второй половине дня, но все-таки не так поздно. На следующий день, 7-го числа, в 12:30 улетел обратно в Москву, — рассказал Михальков.